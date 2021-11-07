В Украине 16 регионов соответствуют "красной" зоне карантина, желтой – только три: данные на 7 ноября
В Украине по состоянию на воскресенье, 7 ноября, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей, "оранжевой", – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".
Соответствующая информация была распространена на сайте Министерства здравоохранения. Отметим, что данные касательно временно оккупированного Россией украинского Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:
Закарпатская;
Кировоградская;
Тернопольская.
Последняя статистика свидетельствует, что критериям "оранжевой" зоны соответствуют:
Черновицкая;
Черкасская;
Харьковская;
Полтавская;
Волынская;
Винницкая области.
16 регионов с "красным" уровнем распространения коронавируса:
Киев;
Днепропетровская;
Донецкая;
Житомирская;
Запорожская;
Ивано-Франковская;
Киевская;
Луганкая;
Львовская;
Николаевская;
Одесская;
Ривненская;
Сумская;
Херсонская;
Хмельницкая;
Черниговская области.
Напомним:
за 6 ноября в Украине выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли еще 449, а выздоровели – 8520 человек.
За указанный день больше всего новых заболевших в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.
Какие последствия принесет стране локдаун "по-новому" – читайте в материале по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, 279 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за то, чтобы в здание парламента не пускали людей без COVID-документов. Такое правило будет действовать на время карантина.
Добавим, что Киев стал "красной" зоной с 1 ноября 2021 года.
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