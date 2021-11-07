В Украине 16 регионов соответствуют "красной" зоне карантина, желтой – только три: данные на 7 ноября

В Украине по состоянию на воскресенье, 7 ноября, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей, "оранжевой", – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".

Соответствующая информация была распространена на сайте Министерства здравоохранения. Отметим, что данные касательно временно оккупированного Россией украинского Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:

Закарпатская; Кировоградская; Тернопольская.

Последняя статистика свидетельствует, что критериям "оранжевой" зоны соответствуют:

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Черновицкая; Черкасская; Харьковская; Полтавская; Волынская; Винницкая области.

16 регионов с "красным" уровнем распространения коронавируса:

Киев; Днепропетровская; Донецкая; Житомирская; Запорожская; Ивано-Франковская; Киевская; Луганкая; Львовская; Николаевская; Одесская; Ривненская; Сумская; Херсонская; Хмельницкая; Черниговская области.

Напомним:

за 6 ноября в Украине выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли еще 449, а выздоровели – 8520 человек.

За указанный день больше всего новых заболевших в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Какие последствия принесет стране локдаун "по-новому" – читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, 279 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за то, чтобы в здание парламента не пускали людей без COVID-документов. Такое правило будет действовать на время карантина.

Добавим, что Киев стал "красной" зоной с 1 ноября 2021 года.