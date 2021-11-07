В Украине 16 регионов соответствуют "красной" зоне карантина, желтой – только три: данные на 7 ноября

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Карантин в Украине

В Украине по состоянию на воскресенье, 7 ноября, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей, "оранжевой", – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".

Соответствующая информация была распространена на сайте Министерства здравоохранения. Отметим, что данные касательно временно оккупированного Россией украинского Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:

  1. Закарпатская;

  2. Кировоградская;

  3. Тернопольская.

Последняя статистика свидетельствует, что критериям "оранжевой" зоны соответствуют:

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  1. Черновицкая;

  2. Черкасская;

  3. Харьковская;

  4. Полтавская;

  5. Волынская;

  6. Винницкая области.

16 регионов с "красным" уровнем распространения коронавируса:

  1. Киев;

  2. Днепропетровская;

  3. Донецкая;

  4. Житомирская;

  5. Запорожская;

  6. Ивано-Франковская;

  7. Киевская;

  8. Луганкая;

  9. Львовская;

  10. Николаевская;

  11. Одесская;

  12. Ривненская;

  13. Сумская;

  14. Херсонская;

  15. Хмельницкая;

  16. Черниговская области.

Напомним:

  • за 6 ноября в Украине выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли еще 449, а выздоровели – 8520 человек.

  • За указанный день больше всего новых заболевших в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

  • Какие последствия принесет стране локдаун "по-новому" – читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, 279 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за то, чтобы в здание парламента не пускали людей без COVID-документов. Такое правило будет действовать на время карантина.

Добавим, что Киев стал "красной" зоной с 1 ноября 2021 года.

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