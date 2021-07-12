Хроника коронавируса на 12 июля: за сутки прибавилось более 370 тысяч больных

По состоянию на понедельник, 12 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 187,6 млн человек. За минувший день выявлено 370тысяч новых инфицированных, умерли еще более шести тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 171 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 241 043 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 597 граждан, а 2 177 293 вылечились.

В Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.

Китайский торговый агент немецкой компании BioNTech SE (22UAy.DE) подписал сделку о поставке Тайваню 10 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает Reuters.