В Украине зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 12 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 217 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 174, из них 16 детей и один медик. Госпитализировали 266 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 604 человека (+7 за сутки), выздоровели 2 177 529 (+236). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

г. Киев – 63 случая;

Винницкая область – 7 случаев;

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Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 5 случаев;

Запорожская область – 3 случая;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 7 случаев;

Одесская область – 10 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ривненская область – 1 случай;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.