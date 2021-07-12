В Украине зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 12 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 217 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 174, из них 16 детей и один медик. Госпитализировали 266 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 604 человека (+7 за сутки), выздоровели 2 177 529 (+236). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 63 случая;

  • Винницкая область – 7 случаев;

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  • Волынская область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 24 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 5 случаев;

  • Запорожская область – 3 случая;

  • Киевская область – 13 случаев;

  • Кировоградская область – 2 случая;

  • Луганская область – 1 случай;

  • Львовская область – 4 случая;

  • Николаевская область – 7 случаев;

  • Одесская область – 10 случаев;

  • Полтавская область – 1 случай;

  • Ривненская область – 1 случай;

  • Сумская область – 5 случаев;

  • Тернопольская область – 6 случаев;

  • Харьковская область – 9 случаев;

  • Херсонская область – 4 случая;

  • Хмельницкая область – 2 случая;

  • Черкасская область – 3 случая;

  • Черновицкая область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.

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