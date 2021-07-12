В Украине зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 12 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 217 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 174, из них 16 детей и один медик. Госпитализировали 266 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 604 человека (+7 за сутки), выздоровели 2 177 529 (+236). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 63 случая;
Винницкая область – 7 случаев;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 24 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Житомирская область – 5 случаев;
Запорожская область – 3 случая;
Киевская область – 13 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 4 случая;
Николаевская область – 7 случаев;
Одесская область – 10 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ривненская область – 1 случай;
Сумская область – 5 случаев;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 9 случаев;
Херсонская область – 4 случая;
Хмельницкая область – 2 случая;
Черкасская область – 3 случая;
Черновицкая область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.
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