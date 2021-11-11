Хроника коронавируса на 11 ноября: за сутки заразились более 500 тыс. человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 11 ноября: за сутки заразились более 500 тыс. человек

По состоянию на четверг, 11 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 252 млн человек. За минувший день выявили 536 256 новых инфицированных, умерли еще 7874.

Всего болезнь унесла жизни более 5 млн жителей планеты, а выздоровели свыше 228 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (94 тыс.), Германии (45 тыс.) и Британии (39 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 075 433 случая заражения с начала пандемии были подтверждены в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.

  • Двум украинским врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного оштрафовали на 34 тысячи гривен, а другому дали 2 года тюрьмы с испытательным сроком на год.

  • В Украину завезли уникальные лекарства для профилактики тяжелой стадии COVID-19. Речь идет о лекарстве Bamlanivimab (20 тысяч доз) и Etesevimab (40 тысяч доз) общей стоимостью более 520 млн грн, сообщил нардеп с Харьковщины Евгений Пивоваров.

Главное за 11 ноября:

  • В Ивано-Франковске от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 35-летняя воспитательница София Студент, которая заразилась во время беременности. Врачам пришлось делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться. Также он заявил о готовности медицинской систему к нагрузке, но просит граждан не испытывать это на себе.

  • В Великобритании за сутки зафиксировали почти 40 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Также скончались еще 214 человек.

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