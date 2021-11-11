Пила парацетамол и не спешила в больницу: выяснились детали смерти 23-летней беременной во Львове

Молодая беременная женщина, которая во Львове скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, долгое время болела дома и принимала парацетамол. В больницу ее доставили уже в тяжелом состоянии.

Об этом рассказала заведующая отделения анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец, передает "Твоє місто". В реанимации 23-летняя женщина находилась примерно неделю.

Сатурация (насыщенность крови кислородом) у нее была на уровне 70-80% (при норме выше 95%), поэтому ее перевели на искусственную вентиляцию легких и подключили всю возможную для беременных терапию.

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Врачи подчеркнули, что, если бы женщины более внимательно следили за своим здоровьем и минимизировали риски заразиться, соблюдали карантин и вакцинировались, многих смертей удалось бы избежать.

29-летний парень, который умер в тот же день, также не торопился обращаться в больницу, а госпитализировали пациента уже тогда, когда он начал задыхаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября стало известно о смерти от коронавируса двух молодых людей во Львове – 29-летнего парня и 23-летней беременной женщины. Оба были невакцинированы.

Отметим, что за последние сутки в Украине подтверждено 24,7 тысяч новых случаев коронавируса, из них 1 253 приходится на Львовщину. Также в стране 652 человека скончались.