В Украине свыше 24,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 652 человека

По состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине официально подтверждено 3 155 519 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 24 747 заболевших, из них 1 550 – дети. Госпитализировали 4 778 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 74 857 человек (+652 за сутки), выздоровели 2 572 738 (+18 896). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 20 129 273 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 844 728 человек, две дозы – 8 284 545 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться. Также он заявил о готовности медицинской систему к нагрузке, но просит граждан не испытывать это на себе.