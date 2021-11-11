Не были вакцинированы: во Львове от COVID-19 умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина без патологий

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова за сутки от коронавируса умерли двое еще совсем молодых людей без сопутствующих патологий – беременна 23-х лет и 29-летний мужчина. Оба были невакцинированы и находились в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом в Facebook рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец. Она подчеркнула, что за 50 лет работы реанимации медики видели разное и, казалось, их было трудно чем-то удивить, однако пандемия COVID-19 показала обратное.

"То, что происходит сейчас – невыносимо! Рабочее утро началось со вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Искренние соболезнования родным!" – написала медик.

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Она добавила, что для умершей молодой женщины это была первая беременность. За жизни обоих пациентов врачи боролись почти месяц, но безуспешно. Ситуацию профессор в ЛНМУ имени Даниила Галицкого назвала очень и очень страшной.

"Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в COVID-19, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков! Не одев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом", – отметила Матолинец.

Врач призналась, что ей трудно сдерживать эмоции, и для подтверждения своих слов "тем, кто не верит", привела цифры из коронавирусного блока реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова:

в отделении анестезиологии и интенсивной терапии (ВАИТ) занято 100 коек;

за сутки пролечили 63 пациентов;

еще 14 поступили;

двоих перевели;

трое скончались;

на неинвазивной искусственной вентиляции легких (НШВЛ) – 47 больных.

"Вакцинированных нет!" – подытожила Матолинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики констатируют, что при нынешней волне от COVID-19 чаще страдают молодые люди. Во Львове самыми молодыми пациентами, чью жизнь унес вирус, стали несовершеннолетние в возрасте 17 лет.