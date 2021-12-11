Всплеск заболеваемости в Европе и угроза новой волны в Украине. Хроника коронавируса на 11 декабря

По состоянию на субботу, 11 декабря, в Украине и мире с начала пандемии выявлено уже более 269,4 млн случаев коронавируса. За сутки прибавилось 615 516 инфицированных, умерли 7870 пациентов.

Больше всего новых случаев COVID-19 за день выявлено в США (+136 839), Германии (+58,969) и Великобритании (+58 194). Болезнь уже унесла в мире 5,3 млн человеческих жизней, а 242,2 млн заболевших смогли выздороветь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 543 684 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 90 343 пациента умерли, а 3 158 426 человек выздоровели.

Вспышка коронавируса в Европе является прямой угрозой для Украины и может привести к новой волне пандемии в нашей стране в январе, сказал глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала об особенностях лечения разных вариантов коронавируса. Она отметила, что принципы терапии в случаях с инфекционными заболеваниями не зависят от возбудителя.

Главное за 11 декабря:

В Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет . Прививки будут делать вакциной Cominarty (Pfizer).

В Великобритании в ближайшую неделю могут ввести строгие карантинные меры, чтобы избежать роста госпитализаций пациентов с коронавирусом, из-за которого система здравоохранения может быть перегружена.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться уже в январе . На ситуацию будут влиять три фактора: заболеваемость в соседних странах, циркуляция сезонных вирусных заболеваний и мутации самого вируса. О трех сценариях пандемии в новом году читайте по ссылке.

Медработников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Прививки от COVID-19 также должен получить персонал домов престарелых.