В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 446 пациентов

София Закревская
Covid
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В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 446 пациентов

В Украине по состоянию на утро субботы, 11 декабря, с начала пандемии выявлено уже 3 553 817 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 10 133 зараженных, среди них 991 – дети, а еще 199 – медработники.

Умерли за день 446 пациентов, а были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2307 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

При этом смогли победить болезнь уже 3 184 287 украинцев (+25 861 за сутки), а скончались в стране от коронавируса 90 789 человек.

За пятницу, 10 декабря, в Украине сделали 168 359 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 55 798 граждан, а завершили иммунизацию еще 112 561 человек. Всего же с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 452 547 уколов, полностью привиты 12 364 798 человек, а одну дозу получили 14 087 747.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (1203), Одесской (697), Полтавской и Черкасской (по 597), Львовской (581) и Волынской (573) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1203;

  • Винницкая область – 378;

  • Волынская область – 573;

  • Днепропетровская область – 566;

  • Донецкая область – 571;

  • Житомирская область – 214;

  • Закарпатская область – 329;

  • Запорожская область – 513;

  • Ивано-Франковская область – 252;

  • Киевская область – 567;

  • Кировоградская область – 162;

  • Луганская область – 115;

  • Львовская область – 581;

  • Николаевская область – 323;

  • Одесская область – 697;

  • Полтавская область – 597;

  • Ривненская область – 323;

  • Сумская область – 309;

  • Тернопольская область – 172;

  • Харьковская область – 328;

  • Херсонская область – 94;

  • Хмельницкая область – 274;

  • Черкасская область – 597;

  • Черновицкая область – 115;

  • Черниговская область – 280.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 11 декабря.
Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса в Европе является прямой угрозой для Украины и может привести к новой волне пандемии в нашей стране в январе.

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