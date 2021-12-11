В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 446 пациентов

В Украине по состоянию на утро субботы, 11 декабря, с начала пандемии выявлено уже 3 553 817 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 10 133 зараженных, среди них 991 – дети, а еще 199 – медработники.

Умерли за день 446 пациентов, а были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2307 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

При этом смогли победить болезнь уже 3 184 287 украинцев (+25 861 за сутки), а скончались в стране от коронавируса 90 789 человек.

За пятницу, 10 декабря, в Украине сделали 168 359 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 55 798 граждан, а завершили иммунизацию еще 112 561 человек. Всего же с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 452 547 уколов, полностью привиты 12 364 798 человек, а одну дозу получили 14 087 747.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (1203), Одесской (697), Полтавской и Черкасской (по 597), Львовской (581) и Волынской (573) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1203;

Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ривненская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса в Европе является прямой угрозой для Украины и может привести к новой волне пандемии в нашей стране в январе.