В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 446 пациентов
В Украине по состоянию на утро субботы, 11 декабря, с начала пандемии выявлено уже 3 553 817 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 10 133 зараженных, среди них 991 – дети, а еще 199 – медработники.
Умерли за день 446 пациентов, а были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2307 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
При этом смогли победить болезнь уже 3 184 287 украинцев (+25 861 за сутки), а скончались в стране от коронавируса 90 789 человек.
За пятницу, 10 декабря, в Украине сделали 168 359 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 55 798 граждан, а завершили иммунизацию еще 112 561 человек. Всего же с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 26 452 547 уколов, полностью привиты 12 364 798 человек, а одну дозу получили 14 087 747.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (1203), Одесской (697), Полтавской и Черкасской (по 597), Львовской (581) и Волынской (573) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ривненская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса в Европе является прямой угрозой для Украины и может привести к новой волне пандемии в нашей стране в январе.
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