Эффективность вакцинации падает до 39% через пять месяцев после прививки – итальянские ученые

Ученые заметили, что спустя пять месяцев после вакцинации от коронавируса двумя дозами эффективность снижается с 74% до 39%. Речь идет о предотвращении заболевания.

Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на отчет Института общественного здоровья Италии (ISS). В то же время исследователи пришли к выводу, что в случае с тяжелым течением болезни эффективность сохраняется высокой.

Отмечается, что у получивших две дозы в первые пять месяцев показатели защиты от тяжелого заболевания остается на уровне 93%, затем она незначительно снижается – до 84%.

У тех, кто получил бустерную (третью) дозу, эффективность повышается до 77% в предотвращении заболевания и до 93% в предотвращении тяжелого течения болезни.

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Также ученые отметили, что бустерная вакцинация существенно снизила количество заражений среди медицинских работников.

Кроме того, третья доза снижает количество госпитализаций и летальных случаев.

Исследователи добавили, что риск смерти у невакцинированных повышается в 16 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали бустерную вакцинацию. Специалисты считают, что третья доза нужна прежде всего людям с ослабленным иммунитетом или тем, кто получил инактивированную вакцину.