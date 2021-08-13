Врачи указали на 'прокол' с вакцинацией в Украине: как избежать новой вспышки коронавируса

Уже скоро Украину и мир может накрыть новая волна коронавируса, поэтому власти стран пытаются остановить рост заболеваемости и предотвратить сотни тысяч жертв. К примеру, в Израиле начали вводить третью дозу вакцины, а во Франции ввели пропуска во всех общественных местах.

Почему опыт других стран не подходит Украине и как можно избежать новой вспышки заболеваемости – разобрался OBOZREVATEL.

В последние месяцы коронавирус начал активно мутировать. Появилось несколько опасных штаммов, в частности, Дельта и Эпсилон. Они отличаются большей заразностью и даже невосприимчивостью к вакцинам.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что именно Дельта станет причиной новой волны заболеваемости осенью. Согласно одному из прогнозов, количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели. К тому же, с наступлением похолоданий начнут циркулировать и другие болезни – грипп, ОРВИ, парагрипп.

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Врач-эпидемиолог Алексей Галимский считает, что спрогнозировать масштабы третьей волны просто невозможно. По этой причине медик призвал украинцев готовиться к худшему.

"По факту, мы сейчас находимся в темноте с закрытыми глазами. Я бы предлагал готовиться к худшему... Мы можем сказать, что большая часть вакцинированных, если и инфицируется, то перенесет болезнь легче. Но проблема в том, что вакцинированных у нас небольшое количество", – отметил он.

Низкие темпы

Несмотря на то, что в последнее время прививать стали гораздо активнее, в целом темпы вакцинации в стране пока остаются невысокими. На сегодняшний день прививку получили 6,8 млн человек. При этом две дозы – только 2,5 млн, то есть 5,91% населения. Для сравнения, в странах ЕС уровень вакцинации уже превысил 50%, а в отдельных странах и 60%.

Вакцинируют не тех

К осени Украина вряд ли сможет привить большинство граждан. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на определенных группах. Эксперты подчеркивают: если вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими недугами, то осенний рост заболеваемости будет, но смертность не достигнет критической отметки.

"У нас пожилое население вакцинировано только на 17%. То есть, когда Дельта наберет обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан... Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира, мы такой страной фактически являемся", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Чтобы стимулировать вакцинацию групп риска, власти должны поменять информационную кампанию: ведь пожилые люди в Украине пока делают прививки менее охотно, чем остальные.

Проблемы с доступом

Записаться на вакцинацию можно через сайт Helsi. Однако на практике все не так просто. Сервис часто выдает ошибку, свободные места исчезают, а уже оформленные записи на прием без предупреждения пропадают из личного кабинета. И даже если удастся записаться на конкретное время, пациенты все равно вынуждены ждать прививку в порядке живой очереди.

К тому же, люди, живущие в отдаленных уголках страны, должны ехать в другие города для вакцинации. В Евросоюзе эту проблему решили с помощью мобильных пунктов, которые передвигаются по всей стране.

Так поступили и в некоторых регионах Украины. К пример, в Хмельницкой области медик одной из сельских лабораторий ездит на машине по селам и предлагает вакцинироваться, люди соглашаются. Но это частная инициатива, а для эффективной вакцинации работу передвижных госпиталей должны решить власти.

Украинцы не понимают важности вакцинации

Еще одна причина низкой вакцинации заключается в том, что украинцы доверяют различным фейкам и мифам о вакцинации и коронавирусе.

"Не секрет, что некоторые медики сами отговаривают людей от вакцинации. Это происходит из-за отсутствия знаний и информации. Кроме этого, в Украине сильно развита антивакцинальная кампания. Могу предположить, что как раз в селах и районах больше всего смотря телевизор. Где в различных шоу депутаты и политики позволяют себе высказываться против вакцин. При этом они не несут никакой ответственности за свои слова. Также власти изначально неправильно вели кампанию по вакцинации – она была направлена на запугивание, развитие мифов. И в результате все это формирует у людей недоверие", – говорит Александрин.

Опыт других стран

Украина пытается следовать опыту государств, которые успешно проводят кампанию по вакцинацию. В частности, Израиля, где уже начали вводить так называемую бустерную дозу. Но эта стратегия не подходит нам: в Израиле вакцинация началась еще в феврале, а на сегодняшний день полный курс прививок получило 57% населения. Украине же, где вакцинировано меньше 6%, о ревакцинации думать слишком рано.

"Еще раз хочу напомнить – концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены", – отметила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Учитывая все это, государство должно сделать упор на вакцинации критических групп – именно они находятся в большей опасности. В противном случае, новой волны смертности не избежать.