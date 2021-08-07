Сознательные украинцы закончились? Рассказываем, почему в регионах не удается ускорить вакцинацию

В Украине хоть и медленно, но продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Многие врачи прогнозируют, что уже осенью страну ждет новая вспышка эпидемии. Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше граждан сделали прививки до конца лета. И если вакцин для массовой иммунизации уже достаточно, то вот с желанием украинцев усилить свой иммунитет наблюдаются проблемы.

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Примерно с середины июля цифры заболеваемости COVID-19 стали потихоньку ползти вверх. Пока успокаивает только тот факт, что на этом фоне не растет смертность. Однако сама кампания по вакцинации идет очень медленно, особенно это касается некоторых западных и восточных областей.

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Волонтер Виктория Шинкаренко рассказывает, что в Ривне сейчас в пунктах вакцинации практически нет желающих делать прививки.

"Ситуация очень тяжелая, люди не идут вакцинироваться. В марте и апреле, когда только появились первые вакцины, мы провели рекламные кампании. Вакцинировали публичных людей, показали это в соцсетях, СМИ. Затем, когда разрешили делать прививки военным, показательно за один день привили больше 100 человек. Помогали медикам закрывать дозы – обзванивали людей, чтобы они пришли и сделали прививку остатками дозы во флаконе, чтобы не выбрасывать их. Таким образом вакцину получили примерно 3 тысячи человек.

А теперь сознательные люди, которые понимают важность вакцины, закончились! Прививочные пункты стоят пустые. У нас мобильные бригады готовы приехать в коллектив, если там есть хотя бы 5-6 желающих. Но их нет! В области полностью провалили рекламную компанию, мы проигрываем информационную войну. Люди не понимают важность этого мероприятия", – рассказывает Шинкаренко.

На Закарпатье прививочная кампания идет тоже медленно. Как рассказала медик одной из мобильных бригад, которые делают прививки, желающих очень мало.

"Все, кто хотел привиться, защитить себя или кому нужны сертификаты на пересечение границы с Европой – те сделали. Остальные не хотят. Было оживление, когда появился Pfizer, люди ждали эту вакцину, бывало, что нам и не хватало доз. Когда только поступил Pfizer, в день мы делали по 60-180 уколов. Сейчас записываются когда 12-24 человека, а когда и на один флакон из шести доз набрать желающих не можем", – рассказала она.

По ее словам, основная причина заключается в том, что украинцы доверяют различным фейкам и мифам о вакцинации и коронавирусе.

"Как-то пришла молодая женщина на прививку и на полном серьезе спрашивает, будет ли после вакцины к руке металлическая ложка прилипать. Я в шутку ей отвечаю, что, мол, не знаю, но вечером дома проверю. Она тогда говорит: "Проверьте и обязательно мне перезвоните". Ну что тут скажешь", – смеется медик.

Недавно глава Минздрава Виктор Ляшко посетовал, что в регионах работают далеко не все пункты вакцинации, которые должны были функционировать:

на Закарпатье из 213 кабинетов вакцинации работает только 42;

в Киевской области из 216 – 70;

в Ивано-Франковской из 121 – 44;

в Кировоградской из 121 – 46;

в Хмельницкой из 80 – 28.

Но вот в Кировоградской области ситуация немного улучшается. "У нас вот сейчас в пункт вакцинации стоит очередь. Люди понимают важность и идут. Также работает мобильный пункт, который передвигается по районам. В последние две-три недели желающих стало больше. Возможно, люди просто вернулись из отпусков. Хотя по области ситуация немного хуже", – рассказала волонтер из Кропивницкого Инна Колпак.

А вот жители сел не делают прививки потому, что не хотят лишний раз куда-то ехать, ведь у них много работы по хозяйству и на огородах. Так, в Хмельницкой области медик одной из сельских лабораторий придумала, как решить эту проблему: ездит на машине по селам и предлагает вакцинироваться, люди соглашаются. Был даже случай, когда не очень благополучной семье сделали уколы прямо на дороге – они шли по своим делам, фельдшер их догнала и предложила сделать прививку, а те согласились.

"Нам тоже приходится выезжать в села, и как передвижной магазин, приглашать всех прийти и вакцинироваться. А что делать? Люди ленятся, не хотят лишний раз куда-то ехать в район. А Дельта не дремлет. Этот штамм уже есть и в Киеве, и на Закарпатье. Не успеем оглянуться, как страну накроет", – говорит медик из Львовской области.

Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин говорит, что есть несколько причин, почему украинцы не спешат вакцинироваться.

"Не секрет, что некоторые медики сами отговаривают людей от вакцинирования. Это происходит из-за отсутствия знаний и информации. Кроме этого в Украине сильно развита антивакцинальная кампания. Могу предположить, что как раз в селах и районах больше всего смотря телевизор. Где в различных шоу депутаты и политики позволяют себе высказываться против вакцин. При этом они не несут никакой ответственности за свои слова. Также власти изначально неправильно вели вакцинальную кампанию, она была направлена на запугивание, развитие мифов. И в результате все это формирует у людей недоверие", – говорит Александрин.

Эпидемиолог отмечает, что вакцинация должна быть доступной и безопасной: "Когда в селах люди работают, а им объявляют, что машина с вакцинами прибудет завтра с 10 до 12 часов, но у людей нет возможности отпроситься с работы. Я не раз сталкивался с подобным, когда люди просто не могут прийти в медпункты из-за того, что они заняты. Изначально логистику нужно было продумывать правильно".

В Европе ради того, чтобы вакцинировать население и защитить его от коронавируса, придумали, как подстроиться под граждан. Например, в Англии прививку можно сделать прямо на парковке, не выходя из автомобиля. Всего уже полностью вакцинированы более половины взрослого населения. Благодаря такой активности уровень госпитализации и смертности у британцев остается низким, хоть там и бушует штамм Дельта.

Очевидно, Украине следует перенимать опыт таких стран, иначе реализовать план по вакцинации 10 миллионов граждан до конца лета не получится.