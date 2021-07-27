Голубовская рассказала о рисках после вакцинации от COVID-19: люди должны знать

После получения вакцины от COVID-19 человек находится в определенном инфекционном процессе. Поэтому в течение недели после прививки нужно беречь здоровье.

Об этом для УНН рассказала ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она отметила, что даже после второй дозы вакцины можно заразиться коронавирусом.

"Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то он должен в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты", – сказала врач.

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Медик пояснила, если во второй дозе вакцины человек получит большую дозу возбудителя, то произойдет "прорыв иммунитета". Поэтому лучше получить малую дозу, чтобы легко перенести коронавирусное заболевание.

"Ведь этот процесс в том числе дозозависимый. И лучше быть иммунным", – подчеркнула она.

Также Голубовская сказала, что ничего плохого не произойдет, если человек получит вторую прививку позже указанного срока.

"Помните историю с AstraZeneca, как сначала вакцинировали через три недели, а потом оказалось, чем больше промежуток после первой и второй дозой – тем сильнее иммунитет. Это правильно", – акцентировала инфекционист.

Минздрав Украины сообщил, что население вакцинируют против коронавируса препаратами, которые требуют введения двух доз с интервалом примерно месяц и более. Получать вторую прививку раньше или позже рекомендуют только в случае крайней необходимости.

Также в Минздраве говорили, что вторая доза вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer-BioNTech должна быть введена через 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech через 28 дней, а Oxford/AstraZeneca через 12 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассматривают возможность начать вводить третью дозу вакцины против COVID-19. Такую прививку могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

Однако во Всемирной организации здравоохранения выступили категорически против введения кампании по вакцинации от коронавируса третьей дозой тех, кто уже получил две обязательные прививки.