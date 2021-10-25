Дельта-штамм опасен для детей: врач призвала разрешить их вакцинацию в Украине
В Украине возникла реальная необходимость в вакцинации детей от коронавируса. В связи с распространением Дельта-штамма вирус все чаще поражает именно их.
Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха. "Дети стали болеть чаще и тяжелее. К сожалению, для них это тоже более опасный вариант вируса", – пояснила она.
По словам медика, в такой ситуации в Украине следует быстро решить вопрос с прививками от COVID-19 для детского населения, чтобы защитить его от возможного тяжелого заболевания.
"Как я понимаю, в Украине вопрос вакцинации всех детей с 14 лет тоже на финальной стадии. Я считаю, что в нашей ситуации это абсолютно оправдано", – подчеркнула Волоха.
В этом контексте она привела пример ряда стран, где вакцинация детей уже практикуется. "Сейчас решается вопрос одобрения применения вакцины для детей с 4 лет. В США проведены исследования, и по их результатам подана заявка на вакцинацию детей младше 12 лет".
Врач добавила, что Дельта-штамм, который в настоящее время доминирует в Украине, отличается большей заразностью по сравнению с предыдущими вариантами вируса. Это связано с тем, что больные выделяют большее количество вируса.
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