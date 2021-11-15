Иммунитет от бустерной прививки и локдауны для невакцинированных. Хроника коронавируса на 15 ноября
Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты распространения – за прошедшие сутки его диагностировали в 347,4 тыс. человек и общее количество случаев достигло 254 млн. С целью сдерживания инфекции в странах вводят новые карантинные ограничения для невакцинированных граждан.
Так поступили в Нидерландах, внедрив так называемый зимний локдаун, и Австрии – людям без прививок фактически запретили посещать рестораны и мероприятия с участием более 25 человек.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
с начала пандемии 3 217 639 украинцев подхватили вирус, 76 705 из них умерли от осложнений недуга, а 2 631 240 побороли его. Активными больными являются около 509,6 тыс. человек.
Ученые изучили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 существенно увеличивает иммунитет. По словам специалистов, третья прививка защищает от всех штаммов вируса.
Во всем мире коронавирусная инфекция унесла жизни 5,1 млн человек, больше всего в США, Бразилии и Индии. Однако свыше 229,6 млн переболели и вылечились..
Украинский врач врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что вакцину для прививки против коронавируса нужно выбирать исходя из определенных объективных факторов. В частности, учитывать возраст и сопутствующие болезни человека.
Израиль одобрил возможность детей от 5 до 11 лет иметь право на вакцинацию против COVID-19. Дату начала кампании по иммунизации маленьких граждан в стране еще не утвердили, она станет известна через несколько дней.
Почти 3,2 миллиарда человек на планете вакцинировались против коронавируса (полный курс прививок). Это составляет 40,62 % населения мира.
По данным Worldometers, лидером по суточному приросту больных COVID-19 стала Россия – 38,8 тыс. случаев, за ней следуют Британия – 36,5 тыс. и Германия – 29 тыс. Украина с 14 490 зараженными (за 13 ноября) оказалась на 6-м месте в мире и 4-м в Европе.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.