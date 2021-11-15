Иммунитет от бустерной прививки и локдауны для невакцинированных. Хроника коронавируса на 15 ноября

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Иммунитет от бустерной прививки и локдауны для невакцинированных. Хроника коронавируса на 15 ноября

Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты распространения – за прошедшие сутки его диагностировали в 347,4 тыс. человек и общее количество случаев достигло 254 млн. С целью сдерживания инфекции в странах вводят новые карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

Так поступили в Нидерландах, внедрив так называемый зимний локдаун, и Австрии – людям без прививок фактически запретили посещать рестораны и мероприятия с участием более 25 человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Топ-15 стран мира по суточному приросту случаев COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • с начала пандемии 3 217 639 украинцев подхватили вирус, 76 705 из них умерли от осложнений недуга, а 2 631 240 побороли его. Активными больными являются около 509,6 тыс. человек.

  • Ученые изучили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 существенно увеличивает иммунитет. По словам специалистов, третья прививка защищает от всех штаммов вируса.

  • Во всем мире коронавирусная инфекция унесла жизни 5,1 млн человек, больше всего в США, Бразилии и Индии. Однако свыше 229,6 млн переболели и вылечились..

Карта распространения коронавируса в Украине
Главное за 15 ноября:

  • Израиль одобрил возможность детей от 5 до 11 лет иметь право на вакцинацию против COVID-19. Дату начала кампании по иммунизации маленьких граждан в стране еще не утвердили, она станет известна через несколько дней.

  • Почти 3,2 миллиарда человек на планете вакцинировались против коронавируса (полный курс прививок). Это составляет 40,62 % населения мира.

  • По данным Worldometers, лидером по суточному приросту больных COVID-19 стала Россия – 38,8 тыс. случаев, за ней следуют Британия – 36,5 тыс. и Германия – 29 тыс. Украина с 14 490 зараженными (за 13 ноября) оказалась на 6-м месте в мире и 4-м в Европе.

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