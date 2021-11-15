Иммунитет от бустерной прививки и локдауны для невакцинированных. Хроника коронавируса на 15 ноября

Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты распространения – за прошедшие сутки его диагностировали в 347,4 тыс. человек и общее количество случаев достигло 254 млн. С целью сдерживания инфекции в странах вводят новые карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

Так поступили в Нидерландах, внедрив так называемый зимний локдаун, и Австрии – людям без прививок фактически запретили посещать рестораны и мероприятия с участием более 25 человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

с начала пандемии 3 217 639 украинцев подхватили вирус, 76 705 из них умерли от осложнений недуга, а 2 631 240 побороли его. Активными больными являются около 509,6 тыс. человек.

Ученые изучили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 существенно увеличивает иммунитет. По словам специалистов, третья прививка защищает от всех штаммов вируса .

Во всем мире коронавирусная инфекция унесла жизни 5,1 млн человек, больше всего в США, Бразилии и Индии. Однако свыше 229,6 млн переболели и вылечились..

Украинский врач врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что вакцину для прививки против коронавируса нужно выбирать исходя из определенных объективных факторов. В частности, учитывать возраст и сопутствующие болезни человека.