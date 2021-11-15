В Норвегии зафиксировали новый вариант штамма Дельта: ученые оценили угрозу

Исследователи Национального института общественного здравоохранения в Норвегии обнаружили новый вариант штамма Дельта. Он не позиционируется, как более опасный, чем первоначальный вариант, и по заверению ученых, вакцины против него работают хорошо.

Впервые исследователи выявили новый тип штамма Дельта летом. С тем пор он появился во многих местах страны и получил собственную международную категоризацию. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Старший научный сотрудник Национального института общественного здравоохранения Олав Хунгнес не считает новый тип Дельты более заразным, чем обычная версия. Также ученые уверены, что нет причин для беспокойства по поводу эффективности вакцин против этого варианта вируса.

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Исследователи считают, что "норвежский" вариант может дать им уникальные возможности, в частности, наблюдать за тем, как развивается и мутирует коронавирусная инфекция. Кроме того, ученые также изучают влияние карантинных ограничений на вирус путем изучения новых вариаций и штаммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вариант коронавируса Дельта, ныне активно циркулирующий в Украине, более агрессивен и не совсем похож на первоначальный COVID-19. Инфицированные часто путают его с простудой или ОРВИ.

Кроме того, известный во Львове врач и советник мэра по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что коронавирус в штамме Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации СOVID-19. Наиболее заметным симптомом являются характерные скачки температуры, которая может прыгать до первых восьми дней.