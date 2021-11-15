В Нацполиции назвали главное условие COVID-амнистии для украинцев

В Национальной полиции заявили, что некоторым украинцам не придется отвечать перед законом из-за поддельного сертификата вакцинации против коронавируса. В частности, речь идет о лицах, которые приобрели, но не использовали COVID-документ.

Об этом сообщила спикер НПУ Марьяна Рева во время эфира на Радио НВ в понедельник, 15 ноября. По ее словам, в некоторых случаях уголовная ответственность не будет наступать.

Речь идет о тех, кто приобрел ложный документ, а не изготовил его.

По словам представительницы Нацполиции, COVID-амнистия будет применяться, в частности, для тех, кто признал свою ошибку, рассказал о ней правоохранителям и принял решение вакцинироваться.

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Такая информация будет зафиксирована, дальше в полиции будут проверять, у кого человек приобрел поддельный документ.

Рева также отметила, что пока ни один украинец не обратился в Национальную полицию с таким заявлением. По ее словам, на прошлой неделе правоохранители открыли 68 уголовных производств за использование поддельных документов о прививках от коронавируса.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине внедрена система амнистии для тех, кто купил поддельный COVID-сертификат, но позже все же вакцинировался. Чтобы получить прививку, необходимо совершить акт "появления с признанием" к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко предположила, что инициатива Минздрава по проведению "ковидной амнистии" для купивших поддельный сертификат может не сработать. Это связано с тем, что сам механизм является препятствием.