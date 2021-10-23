"Бизнесмены купили COVID-сертификаты, а теперь рыдают в реанимации": как фальшивки приводят к точке невозврата

Ужесточение карантина в Украине привело к повышенному спросу не только на "левые" ПЦР-тесты, но и на поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19. Однако "клиенты", провернувшие аферу через своего врача, в итоге оказываются на грани жизни и смерти. В реанимациях с каждым днем растет количество таких пациентов. Выживут не все.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

В отделение интенсивной терапии одной из киевских больниц 21 октября поступило сразу семеро пациентов с коронавирусом. Несмотря на наличие сертификатов, у больных были тяжелые симптомы, нехарактерные, по мнению врачей, для вакцинированных людей.

Как рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец, заведующий отделением решил провести с каждым пациентом отдельную беседу.

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"Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для невакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные. Думаю, вы уже догадались – все семь вакцинированных пациентов купили себе сертификат", – рассказал Емец.

Подобная ситуация произошла и в харьковской больнице. Как рассказали OBOZREVATEL врачи, один за другим в отделение поступили два друга-бизнесмена. Их состояние стремительно ухудшалось.

"В разговоре с ними, еще до того, как их перевели на ИВЛ, выяснилось, что оба категорические противники вакцинации, но через своих врачей организовали ее. То есть, в базе они проходят как вакцинированные, но на самом деле нет", – рассказал реаниматолог.

По его словам, долг врачей, конечно же, помогать всем – независимо от обстоятельств. "Но эти пациенты, осознав, что происходит, и уже понимая серьезность ситуации, рыдали в реанимации.

Однако вернуть время вспять не получится. Делаем, что можем...

Также поговорили с родственниками, объяснили, что игра со смертью добром не закончится. Надеюсь, они сделают выводы и вакцинируются", – рассказал врач.

Бывают и случаи, когда покупатели фейковых сертификатов о вакцинации после внесения данных в базу, решают таки защитить свою жизнь, уже не могут сделать настоящие прививки.

Об одной из таких ситуаций на своей странице в Facebook написал региональный координатор взаимодействия с общественностью в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало.

Он рассказал, что к нему обратился человек, который ранее купил через знакомых справку, а затем заболел. Спустя время мужчина решил таки вакцинироваться, но ему отказали, так как он уже есть в базе вакцинированных от COVID-19.

"Теперь он требует, чтобы мы восстановили его право на вакцинацию", – сообщил Жепало.

"Вариантов у таких "пациентов", по сути, немного, но они есть. Первый – ждать и через год вакцинироваться, второй – прийти в полицию с повинной. Не только сдать тех, кто помог провернуть незаконную схему, но и ответить самому перед законом. Тогда человека исключат из базы вакцинированных и он сможет привиться", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине открыто уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. Между тем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19", – рассказал Монастырский.

Одними из самых известных нарушительниц оказались бывший народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера. Их поймали на том, что они пытались использовать фальшивые COVID-сертификаты – сестры предъявили их в международном аэропорту Борисполь.

По этому факту уже открыто уголовное производство по ч.4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Еще более серьезная ответственность грозит за изготовление и продажу фальшивого сертификата о вакцинации, а также результатов ПЦР-тестов.

Одну из преступных группировок, которая на протяжении года орудовала в Харьковской, Киевской и Запорожской областях, разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следователями областной полиции и представителями Минцифры.

"Десять человек в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.

Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Среди клиентов были и туристические агентства.

Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", – рассказали в Киберполиции.

Преступники успели изготовить и реализовать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фальшивых сертификатов вакцинации. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигала четырех миллионов гривен.

В результате обысков, для которых на территории трех областей задействовали спецназ, была изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, деньги, печати и штампы медучреждений, а также личные печати врачей. Сейчас правоохранители устанавливают их происхождение.

Были задержаны семеро членов преступной группировки, в том числе организатор. Открыто уголовное производство по:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);

ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро субботы, 22 октября, в Украине официально подтверждены 2 748 614 случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки выявлены 23 229 заболевших, из них 1777 – дети. Госпитализировали 5 362 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 63 486 человек (+483 за сутки).