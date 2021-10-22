В реанимацию попали пациенты с COVID-сертификатами и двумя дозами вакцины: справки себе они купили

В Киеве в одну из больниц госпитализировали сразу семь пациентов с коронавирусом, у которых были тяжелые симптомы заболевания, и при этом они имели сертификаты вакцинации. Как оказалось, документы о прививках были подделаны.

Как рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец на своей странице в Facebook в четверг, 21 октября, пациенты якобы попали в реанимацию.

По его словам, заведующий отделением был удивлен, поскольку течение болезни у вакцинированных пациентов должно проходить легко. Поэтому он решил провести с каждым отдельную беседу.

"Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для невакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные. Думаю, вы уже догадались – все семь вакцинированных пациентов купили себе сертификат", – рассказал Емец.

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Отметим, что ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что с 21 октября Национальная полиция в Украине будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду. Это будет происходить в местах массового скопления людей.

По его словам, за изготовление и сбыт поддельных документов правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 октября в Украине от водителей и пассажиров общественного транспорта начали требовать COVID-сертификаты.