Врачи объяснили, почему лучше не затягивать со второй прививкой от COVID-19 и делать ее в срок

Украинские врачи не рекомендуют затягивать между первой и второй дозами вакцинации от коронавируса. И не только потому, что теряется эффективность, а могут возникнуть и технические проблемы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, вторую дозу Pfizer рекомендуется делать на 21-28 день после первой, Moderna – на 28 день, CoronaVac – на 14-28 день, AstraZeneca – через 4-12 недель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Основная задача второй дозы – доучить иммунную систему. Если мы выйдем за сроки, которые исследованы, мы не знаем, какая будет эффективность. Не будет побочных действий или вреда, но мы теряем эффективность", – сказала доцент Днепровского государственного медицинского университета Ольга Шварацкая.

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Кроме того, есть техническо-организационная составляющая.

"Я помню случай, когда один пациент не получил вторую дозу до 6 месяцев от первой и электронная система учета начала распознавать ее как ошибочную и практически списала", – отметил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

В свою очередь, заведующий отделом иммунизации Центра здравоохранения Минздрава Александр Заика посоветовал делать вторую прививку не позднее трех месяцев после первой, но не ранее 28 дней после перенесенной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 600 тысяч украинцев не пришли сделать вторую прививку от коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к ним с призывом не медлить и получить полный курс вакцинации.

К примеру, после первой дозы BioNTech/ Pfizer вероятность угодить в больницу с коронавирусом или даже заболеть с явно выраженными симптомами снижается на 72%. А вот вторая прививка увеличивает защиту от инфекции до 90%.

Если же вы решились на первую прививку от коронавируса, поскольку испугались штрафов и ограничений, а после, увидев, что в Украине и к этому вопросу уже традиционно подошли, спустя рукава, решили "забить" на ревакцинацию – завершить полный курс вакцинации все равно стоит. Ведь мы все хотим спокойно встречаться с друзьями, без ограничений учиться и работать, свободно ходить за покупками и летать за границу в отпуск.