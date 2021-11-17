600 тысяч украинцев не сделали вторую прививку от COVID-19: господа, что у вас в головах?!

Более 600 тысяч украинцев не пришли сделать вторую прививку от коронавируса. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко. И призвал "пропускников" не медлить, обратиться в пункты вакцинации, получить вторую дозу вакцины и максимально защититься от тяжелого протекания этого опасного заболевания.

Дорогие украинцы!

Если уж вы один раз пришли на вакцинацию – значит, вы точно не относитесь к той категории наших сограждан, которые верят в "чипизацию", боятся 5G или оберегают свой "канал связи с Богом" от тлетворного влияния вакцины. А значит, мы с вами можем поговорить серьезно, с аргументами и фактами. Говорить голосом разума.

Какими бы ни были мотивы, заставившие вас прийти на вакцинацию в первый раз – завершить начатое необходимо в любом случае.

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Если главной причиной согласиться на вакцинацию для вас было именно желание защитить себя от осложнений в случае заболевания, то именно вторая прививка обеспечит вам максимальную защиту.

Согласно исследованиям, проведенным Управлением национальной статистики Великобритании и учеными Оксфордского университета, определенную степень защиты человек приобретает уже после первой дозы вакцины от коронавируса. К примеру, после первой дозы BioNTech/ Pfizer вероятность угодить в больницу с коронавирусом или даже заболеть с явно выраженными симптомами снижается на 72%. А вот вторая прививка увеличивает защиту от инфекции до 90%.

К тому же иммунитет после полного курса вакцинации сохраняется на более длительный срок. В этом, в частности, убежден научный сотрудник Наффилдского института по здоровью населения при Оксфордском университете Коен Поуэлс. Согласно данным, которые он получил в ходе исследований, уровень антител, сформировавшихся после одной дозы, высок. Вот только снижается он достаточно быстро. Чтобы иммунитет сохранялся дольше, необходим полный курс вакцинации.

Особенно важно это для пожилых людей, для которых заболевание коронавирусом несет значительно больше рисков, чем для молодых людей. Впрочем, и молодежи лучше ответственнее отнестись к собственному здоровью: новые штаммы COVID-19 активно "косят" именно молодых людей. Более того: все чаще и чаще в больницы с осложнениями от коронавируса попадают даже маленькие дети.

Подобных исследований на сегодня существует множество. И то, что полный курс вакцинации защищает куда надежнее, чем одна доза вакцины, вполне подтвержденный наукой факт. И если вы после двух прививок продолжаете соблюдать элементарные правила защиты (носите защитную маску, пользуетесь антисептиками и соблюдаете дистанцию) – у вас есть все шансы не заболеть вообще.

Если же вы решились на первую прививку от коронавируса, поскольку испугались штрафов и ограничений, а после, увидев, что в Украине и к этому вопросу уже традиционно подошли, спустя рукава, решили "забить" на ревакцинацию – завершить полный курс вакцинации все равно стоит. Все мы устали от жизни в условиях постоянных ограничений. Все мы хотим спокойно встречаться с друзьями, без ограничений учиться и работать, свободно ходить за покупками и летать за границу в отпуск.

Но пока в нашей стране ежедневно регистрируются десятки тысячи новых случаев заболевания, тысячи украинцев ежедневно нуждаются в медицинской помощи, а сотни умирают, возвращение к нормальной жизни нам не светит. Независимо от того, верите лично вы в существование пандемии или нет. Поскольку при таком низком уровне вакцинации, который существует у нас в стране, вирусная нагрузка на каждого человека возрастает. И в таких условиях максимальная защита действительно может спасти жизнь. А еще – приблизить формирование пресловутого коллективного иммунитета, который позволит забыть об ограничениях.

За 2,5 года в мире были проведены сотни исследований, подтверждающих безопасность вакцины. Фейки о массовых "выкидышах", изменениях в ДНК и прочие псевдонаучные страшилки тысячи раз опровергались статистикой и учеными с мировыми именами. Не выдерживают критики и аргументы вроде "на вас хотят заработать фармгиганты". Простая логика подсказывает: фармгигантам куда выгоднее, когда люди болеют.

Достаточно просто сравнить средние расходы на лечение от коронавируса и стоимость двух доз вакцины. Цена же недавно изобретенных препаратов от вакцины после запуска их массового производства будет стартовать, согласно прогнозам, минимум от 700 долларов. И когда эти препараты можно будет свободно купить даже за такие деньги – неизвестно. А вы по собственной воле отказываетесь от повышения шансов не заболеть вовсе – которое не стоит вам ни копейки.

Поэтому OBOZREVATEL призывает своих читателей: вакцинируйтесь!

Защитите себя и своих близких, ведь никто не может вам гарантировать, что вы перенесете болезнь легко и не обзаведетесь после него целым букетом тяжелых последствий и хронических заболеваний.

Помогите стране вернуться к нормальной жизни – без ограничений и без новостей о смертности от коронавируса, больше напоминающих сводки с фронта.

Спасите жизни тех соотечественников, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям. И тех, которые болеют другими заболеваниями и не могут сейчас получить необходимую медицинскую помощь или лечь на операцию – ведь больницы забиты пациентами с тяжелыми формами COVID-19.

На худой конец – подумайте о собственном кошельке: болеть и, не дай бог, умирать сегодня в Украине – очень дорого. А терять близких из-за собственного легкомыслия – еще и невыносимо больно.