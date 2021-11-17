В Минздраве рассказали, сколько украинцев не пришли на вторую прививку от COVID-19

Более 600 тысяч украинцев не пришли сделать вторую прививку от коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к ним с призывом не медлить и получить полный курс вакцинации.

Об этом он сообщил на брифинге, транслировавшемся на You-Tube-канале Минздрава. По словам Ляшко, только после второй дозы вакцина будет защищать здоровье и жизнь человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации", – подчеркнул министр.

Также он призвал семейных врачей активнее общаться с пациентами, с которыми подписали декларацию.

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"Напоминайте о необходимости вакцинироваться и о необходимости получения второй дозы вакцины в ближайшее время", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко назвал регионы, являющиеся ближайшими кандидатами на выход из "красной" зоны карантина. По его словам, это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Также предположительно к ним присоединится Львовщина.

Ляшко также выразил надежду на выход некоторых регионов Украины из "красной" эпидемической зоны на следующей неделе. По его словам, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что продуктовые магазины, как и аптеки, пока не рассматриваются с точки зрения карантинных ограничений. Доступ к ним для невакцинированных граждан не может быть закрыт даже в "красной" зоне.