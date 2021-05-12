Врачи нашли связь между тяжелым COVID-19 и болезнями десен

Стоматологи предполагают, что воспалительные заболевания десен (пародонтит) могут влиять на тяжесть течения коронавируса. В период пандемии они порекомендовали уделять особое внимание гигиене и здоровью полости рта.

Чтобы подтвердить свои доводи, врачи из Университета Макгилла в Канаде и Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад в Катаре провели отдельное исследование, передает AdVance Dental. Результаты вышли еще в конце апреля, информация же об этом в зарубежных СМИ начала распространятся перед всемирным Днем здоровых десен, который отмечается 12 мая.

Специалисты проанализировали данные 568 пациентов. Оказалось, что у больных пародонтитом риск смерти при заражении COVID-19 увеличивается в 8,81 раза, такие люди в 3,54 раза чаще попадают в реанимацию и в 4,57 раза чаще им требуется искусственная вентиляция легких.

Как пояснили исследователи, SARS-CoV-2 в первую очередь поражает клетки слизистых во рту. Если они воспалены, то в оболочках нарушается микроциркуляция крови в сосудах, после чего они разрушаются. А накопление зубного налета и воспаление десен еще больше увеличивают вероятность того, что инфекция попадет в легкие и вызовет более серьезный COVID-19. Специалисты добавили, что чаще всего пародонтитом страдают пациенты в возрасте 15-19 и 35-44 лет. Также воспалительные заболевания десен могут быть связаны с патологиями почек, желудка, кишечника.

Соавтор исследования, профессор пародонтологии Бирмингемского университета в Англии Иэн Чаппл подчеркнул, что осторожная чистка щеткой и зубной нитью для уменьшения образования зубного налета, а также специальные полоскания для рта или даже соленой водой могут снизить концентрацию вируса в слюне.

"Эта модель может помочь нам понять, почему у некоторых людей развивается болезнь легких COVID-19, а у других – нет. Это также может изменить способ борьбы с вирусом – изучение дешевых или даже бесплатных методов лечения, нацеленных на ротовую полость и, в конечном итоге, спасения жизней", – рассказал он об исследовании.

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