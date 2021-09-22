Врач рассказала, можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

Человек, заболевший гриппом, заразиться коронавирусом не сможет. Однако если инфицирующая доза COVID-19 большая или есть иммунная склонность к вирусу, то заражение может произойти.

Об этом для "Укринформа" рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук. Она отметила, что заразность штамма Дельта очень высокая. По некоторым данным, новый вариант вируса в тысячи раз заразнее.

"Действительно, дельта более заразна, но течение болезни, насколько я знаю, до сегодняшнего дня не признано тяжелым. Все так же как было раньше, – большинство людей болеет довольно легко, примерно 10% болеет тяжело, а процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился", – говорила медик.

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При этом врач подчеркнула, что нет корреляции между контагиозностью (способностью заражать) и патогенностью (способностью вызывать заболевания).

"То есть, вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и – наоборот", – добавила Гук.

Врач отметила, что из-за Дельты увеличилось количество новых зараженных среди молодежи и детей, но в больницу на стационар попадают в основном люли после 40 лет.

Ранее ученые сообщили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сказала, что люди, переболевшие COVID-19, могут снова заражаться новыми штаммами коронавируса. Не исключено, что человек может инфицироваться и в третий раз.

Главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, как распознать первые симптомы штамма коронавируса Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя в 6 тысяч в сутки.