Врач об угрозе Омикрона для Украины: есть все шансы получить еще один всплеск заболеваемости

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк прогнозирует, что новый более мутировавший штамм коронавируса Омикрон может спровоцировать новый всплеск заболеваемости в Украине. При этом в нашей стране продолжает пока доминировать штамм Дельта.

По словам Сояк, Омикрон, вероятнее всего, вытеснит Дельту. Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

Эпидемиолог отметила, что Омикрон уже зафиксировали в Украине, и ничего здесь непредсказуемого нет, так как штамм распространяется очень быстро, а границы у нас не закрыты. На сегодняшний день его уже зафиксировал Центр общественного здоровья. Однако пока неизвестно, какое количество штамма Омикрон циркулирует в Украине.

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"Мне кажется, что пока доминирует Дельта, но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную Омикроном", - отметила она.

Сояк убеждена, что Омикрон должен вытеснить Дельту. Она объяснила, что активная прослойка населения уже переболела штаммом Дельта или болеет ним сейчас. Поэтому во всех новых случаях будет преобладать штамм Омикрон, если он вызовет вспышку.

А, по словам эпидемиолога, эта вспышка будет, поскольку карантинные меры в Украине не сильно отслеживаются и контролируются. Кроме того, уровень вакцинации в нашей стране достаточно низкий.

"Поэтому есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с Омикроном", - заключила Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине перед Новым годом и Рождеством, несмотря на низкий уровень вакцинации и вероятность массовых собраний граждан, карантин не будут усиливать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную для этого варианта COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.

Новый вариант коронавирусной инфекции Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, в 70 раз заразнее штамма Дельта. При этом вирус имеет целый ряд отличий: он активнее размножается в бронхах человека, но менее опасен для легких. Наибольшее опасение вызывает то, что южноафриканский вариант COVID-19 Омикрон способен обходить защиту от вакцин и в отличие от Дельты чаще заражать молодых людей. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о новом штамме коронавируса. Подробнее о них – читайте далее в материале.