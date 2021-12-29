В 70 раз заразнее Дельты и 'размножается' в бронхах: главные факты о штамме Омикрон

Новый вариант коронавирусной инфекции Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, в 70 раз заразнее штамма Дельта. При этом вирус имеет целый ряд отличий: он активнее размножается в бронхах человека, но менее опасен для легких.

Наибольшее опасение вызывает то, что южноафриканский вариант COVID-19 Омикрон способен обходить защиту от вакцин и в отличие от Дельты чаще заражать молодых людей. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о новом штамме коронавируса. Подробнее о них – читайте далее в материале.

Во время исследования было обнаружено, что вариант Омикрон размножается примерно в 70 раз быстрее, чем Дельта версия коронавируса в образцах тканей, взятых из бронхов и дыхательных путей к легким. Это может помочь объяснить его быструю передачу.

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В то же время руководитель исследовательской работы Майкл Чан Чи-вай предполагает, что, заражая гораздо больше людей, очень трансмиссивный Омикрон может вызвать более тяжелое заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным.

Исследование, проведенное командой ученых из Университета Гонконга, показало, что новый вариант Омикрон размножался в легких в 10 раз медленнее, что, по словам авторов исследования, может быть объяснением более низкой тяжести заболевания. При этом было обнаружено, что новый штамм в десятки раз активнее размножается в бронхах и тканях, устилающих верхние дыхательные пути.

По словам исследователей, структурная модель того, как вариант Омикрон прикрепляется к клеткам и антителам, проливает свет на его поведение и помогает в разработке нейтрализующих антител.

Кроме того, такое поведение вируса может приводить к тому, что инфицированные люди, у которых нет симптомов, могут вносить значительный вклад в передачу коронавируса, учитывая, что на них приходится 40,5% подтвержденных случаев заражений во всем мире.

Штамм коронавируса Омикрон может на ранней стадии заболевания проявить себя лишь одним симптомом – болью в горле. Однако это состояние довольно быстро проходит, уступая место другим признакам инфицирования.

Как рассказал Мanchester evening news профессор Тим Спектор, ученый, создавший приложение для отслеживания симптомов Zoe, штамм коронавируса Омикрон ведет себя агрессивно только в первую неделю болезни. Довольно быстро симптоматика идет на спад. Профессор отметил, что при заражении штаммом Омикрон в среднем боль в горле длится два-три дня.

Наиболее острой фазой заболевания, по словам Спектора, является первый день болезни. Тогда человек чувствует себя наиболее плохо. Со временем болезнь начинает отступать, и состояние пациента улучшается с каждым днем.

Согласно лабораторным данным Омикрон может ускользать от иммунитета, сформированного двумя дозами вакцины от COVID-19. Тесты с использованием антител в образцах крови продемонстрировали резкое падение защиты от инфекции у людей, получивших две дозы вакцины.

Однако ученые также успокаивают тем, что кроме антител после вакцины в организме формируются Т-клетки памяти, которые все же могут предотвратить тяжелое течение болезни. Так, согласно результатам исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech, может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за нового штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

В свою очередь производители вакцин заявили, что будут продолжать исследование эффективности уже существующих вакцин при заражении Омикроном, а также работать над созданием специфического препарата, способного нейтрализовать новый штамм COVID-19. По предварительным прогнозам, такая вакцина появится не раньше весны 2022 года.

На сегодняшний день есть только предварительные научные данные об эффективности имеющихся вакцин против Омикрона. Поэтому многие вирусологи считают бустерные прививки важным инструментом в защите от южноафриканского варианта COVID-19.

Как пишет DW, замглавы Немецкого общества иммунологии профессор Райнхольд Фёрстер считает бустерные прививки важным способом защиты от Омикрона. По его словам, после бустерной прививки человек гораздо лучше защищен от заражения, чем после второй прививки, и дольше защищен от того, чтобы стать пассивным носителем инфекции или получить осложнения от COVID-19.

Тут также стоит отметить, что многие возлагают сегодня надежды не только на ревакцинацию, но и на лекарства от COVID-19. Европейский регулятор EMA и американский FDA уже зарегистрировали несколько таких препаратов. С точки зрения иммунолога Фёрстера, медикаменты, которые препятствуют размножению вируса, могут означать "выход из пандемии". Однако может быть и так, что одного или двух лекарств для этого окажется недостаточно.

Напомним, эксперты рассказали, что симптомы штамма Омикрон очень схожи с классической простудой. Однако зараженные новым штаммом также ощущают боли в мышцах и першение в горле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ввиду распространения штамма коронавируса COVID-19 Омикрон в Европе начали усиливать карантин. Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь прогнозируют, что этот вариант станет доминирующим в ряде стран.

Ранее сообщалось, что Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране в среднем фиксируется 1 612 случаев заражений на 100 тысяч населения.

В свою очередь власти Италии приняли решение существенно ужесточить карантинные ограничения на Новый год. Теперь для посещения ресторанов и баров, музеев, выставок и других культурных мероприятий необходимо иметь Super Green Pass – суперпропуск, подтверждающий полный курс вакцинации или недавнее выздоровление от COVID-19.