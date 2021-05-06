Волонтер рассказала, как в Украине врачи подделывают справки для выписки 'тяжелых' пациентов с COVID-19. Фото

В городе Жашков Черкасской области "тяжелой" пациентке с COVID-19 за час выписали две разные справки о сатурации (уровень насыщения крови кислородом). Изначально было указано, что она составляет 72%, а после выросла до 88-92%.

Об этом глава благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, такие изменения в документах произошли после того, как волонтеры объясняли родственникам пациентки, что выписывать из больницы человека с сатурацией 72% нельзя.

"Между этими двумя справками час с небольшим. Нельзя с сатурацией 72? Да не вопрос. Пациент чудесным образом за час рывком улучшается", – написала волонтер.

Номер справки, пописанной врачом, при этом остался прежним – №29. Литвинова отметила, что происходящее не заботит ни родственников больных, ни врачей, выдающих "справки с липовыми цифрами".

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав разрешит выписывать из стационара пациентов, если они еще нуждаются в кислородной поддержке.

Человек может быть выписан в случае выполнения ряда условий, а окончательное решение должен принимать врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Леся Литвинова рассказала о том, как в Украине пациентов с тяжелой формой коронавируса выписывают умирать дома.

Она писала о том, как в Хмельницком пациентку с COVID-19 хотели выписать из больницы и перевести на домашнее лечение, несмотря на низкую сатурацию. В результате женщина скончалась в больнице.