В Житомире ужесточают карантин: какие ограничения и когда начнут действовать. Видео

С 23 октября, субботы, в Житомире будут введены строгие меры по предотвращению распространению пандемии коронавируса СOVID-19. В первую очередь новый режим затронет работу бизнеса, но и рядовых горожан ожидают эпидемиологические ограничения.

Такое решение приняли во время заседания комиссии по технико-экологической безопасности в Житомирской мэрии. К сожалению представителей городской власти, медучреждения и больницы близки к критическому уровню заполненности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, все заведения, включая рестораны, торговые центры, продовольственные и непродовольственные рынки, будут работать только при условии 100% вакцинации персонала. Также посещение таких мест может быть доступно только клиентам при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа.

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"И даже в этом случае мы вынуждены установить численные ограничения: не больше 50% заполненности торговых площадей, чтобы обеспечить расстояние между людьми в 10 метров. Также сохраняется обязательный масочный режим", – указали члены житомирской ТЭБ.

Здесь же добавили, что все заведения переходят на график работы до 23:00. Исключение коснется только гостиниц и хостелов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Одессы Геннадий Труханов накануне введения области в "красную зону" рассказал, как обстоят дела с медициной в городе. Тем временем сами одесситы выстроились в огромные очереди за вакцинацией от коронавируса.