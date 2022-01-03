В Южной Корее зафиксировали первые смерти от штамма Омикрон

В Южной Корее зафиксировали первые смерти пациентов, которые заразились штаммом коронавируса Омикрон. Новый COVID-вариант у них диагностировали уже после того, как они умерли.

Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency в понедельник, 3 января, с ссылкой на информацию от официальных лиц из Министерства здравоохранения страны. Как отмечается, было зафиксировано две смерти. Оба человека погибли на прошлой неделе.

Это первые случаи летальных исходов в Южной Корее из-за Омикрон-штамма. При этом точные причины смерти пациентов в настоящее время выясняют органы здравоохранения.

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Так, как сообщило издание, обоим погибшим было по 90 лет. Один из них был вакцинирован от коронавируса – вторую дозу препарата пациент получил в октября 2021 года. При этом был ли вакцинирован второй погибший, не уточняется.

Известно, что оба были жителями города Кванджу, который расположен в 320 километрах от Сеула. Один из пациент погиб 27 декабря, а второй – 30-ого.Их тесты на определение штамма Омикрон показали положительный результат уже после смерти.

"Это первые случаи смерти в связи со штаммом Омикрон в Южной Корее", – пишет издание.

Напомним: Омикрон продолжает захватывать все больше стран. Во многих государствах уже фиксируют рекордные показатели инфицирования за все время пандемии. Какая сейчас ситуация с заболеваемостью в мире, помогает ли вакцинация сдержать распространение вируса и что ждет Украину в 2022 году – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Израиля считают, что в ближайшие три недели заболеваемость COVID-19 в стране дойдет до рекордных показателей из-за распространения Омикрона. По словам главы ведомства Нахмана Аша, результатом новой волны может стать появление коллективного иммунитета.