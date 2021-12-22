В ЮАР снизилось число новых случаев COVID-19: пройден ли пик распространения штамма Омикрон

В Южной Африканской Республике в последние дни заметно снизилось число новых случаев коронавируса. По мнению экспертов, это может сигнализировать о том, что резкий всплеск в стране, вызванный новым штаммом COVID-19 Омикрон, преодолел свой пик.

Южная Африка была эпицентром вспышки, вызванной Омикроном, и весь мир пристально следил за любыми признаками ее развития, чтобы попытаться понять, что может ждать нас в будущем. Об этом пишет международное информагентство АР.

После достижения максимума в 27 000 новых случаев по всей стране 16 декабря, во вторник, 21 декабря, их число упало до 15 2424. В провинции Гаутенг - самой густонаселенной в Южной Африке, включая крупнейший город Йоханнесбург и столицу Преторию - сокращение началось ранее и до сих пор продолжается.

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"Снижение числа новых случаев на национальном уровне в сочетании с устойчивым снижением числа новых случаев, наблюдаемых здесь, в провинции Гаутенг, которая в течение нескольких недель была центром этой волны, указывает на то, что мы миновали пик", - сказала старший научный сотрудник отдела вакцин и исследований Университета Витватерсранда Марта Нуньес.

По ее словам, это была короткая волна, и она оказалась не очень серьезной с точки зрения госпитализаций и смертей.

Новый более мутировавший штамм Омикрон быстро распространился по Южной Африке. Согласно тестам, около 90% случаев COVID-19 в провинции Гаутенг с середины ноября были вызваны этом штаммом. Он также уже вытеснил штамм Дельта в некоторых странах и стал там доминирующим. В США на прошлой неделе на Омикрон приходилось 73% новых случаев инфицирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире этот штамм был обнаружен как минимум в 89 странах.

В Южной Африке эксперты опасались, что огромное количество новых инфекций захлестнет больницы страны, хотя Омикрон, по-видимому, вызывает более легкие заболевания со значительно меньшим количеством госпитализаций, пациентов, нуждающихся в кислороде, и смертей.

Еще одним признаком того, что всплеск Омикрона в Южной Африке может снижаться, является исследование медицинских работников, у которых был положительный результат теста на COVID-19 в больнице Криса Хани Барагваната в Соуэто, которое показывает быстрое увеличение, а затем быстрое снижение заболеваемости.

"Две недели назад мы регистрировали более 20 новых случаев в день, а теперь это около пяти или шести случаев в день", - сказала Нуньес.

Но, по ее словам, еще очень рано делать выводы и существует несколько факторов, за которыми необходимо внимательно следить.

Нуньес отметила, что уровень заболевания в Южной Африке остается высоким - около 29%, по сравнению с 2% в начале ноября. Это указывает на то, что вирус все еще циркулирует среди населения на относительно высоком уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

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