В Японии назвали вероятную причину, почему в партии вакцины компании Moderna оказались примеси

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Японии назвали вероятную причину, почему в партии вакцины компании Moderna оказались примеси

Министр здравоохранения Японии заявил, что вероятной причиной загрязнения вакцины Spikevax от компании Moderna стали иглы, которые были воткнуты во флаконы с препаратом.

В Минздраве сообщили, что иглы могли быть неправильно вставлены во флаконы, что отломали кусочки резиновой пробки. Об этом пишет Reuters.

"Какой бы ни была причина (для постороннего вещества), мы слышали, что нет никаких проблем с безопасностью или других проблем. Мы продолжим собирать информацию и предоставлять отчеты", – сообщил глава Минздрава Норихиса Тамура, добавив, что нередки случаи, когда посторонний материал попадает во флакон с другими вакцинами.

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Добавим, что Япония столкнулась с самой большой волной инфекций COVID-19 из-за нового штамма Дельта. Усилению кампании по вакцинации препятствовала задержки с импортом вакцин и обнаружение контаминантов в некоторых дозах Moderna, что привело к приостановке производства трех партий на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии два человека умерло после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где были обнаружены посторонние вещества.

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