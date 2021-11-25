В ВОЗ рассказали, может ли COVID-19 стать сезонным заболеванием и придется ли ежегодно вакцинироваться

Согласно одной из теорий, COVID-19 может стать сезонной болезнью, как грипп. Но сейчас у Всемирной организации здравоохранения нет доказательств, что так и будет.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт. По его словам, организация считает важным делать прививки и от сезонного гриппа, и от коронавируса, это можно делать одновременно.

Хабихт констатировал, что сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения, но есть большие различия по регионам.

"Мы видим Луганскую область, где у нас есть 11% населения, которые получили одну дозу. И у нас есть 53% всего населения, которые получили ее в городе Киеве", – отметил он.

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Поэтому, прежде чем можно будет говорить о сезонности COVID, нужно убедиться, что все прошли вакцинацию.

Что касается третьей дозы, то на сегодняшний день она необходима вакцинированным препаратами компаний Sinovac и Sinopharm, особенно тем, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID-19.

"Сейчас также ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета. Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что пока еще рано говорить, придется ли вакцинироваться каждый год.

"Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", – заключил представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что ревакцинация от коронавируса будет проводиться ежегодно по аналогии с прививкой от гриппа. Это связано с тем, что с течением времени эффективность препарата падает.

В Украине третью прививку от коронавируса можно будет получить после того, как 60% взрослого населения получит хотя бы одну дозу.