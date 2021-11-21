Глава BioNTech рассказал, как часто придется вакцинироваться от коронавируса в будущем

Генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что ревакцинация от коронавируса будет проводиться ежегодно по аналогии с прививкой от гриппа. Это связано с тем, что с течением времени эффективность препарата падает.

Об этом сообщает Bild. Говоря о вакцине, разработанной совместно с Pfizer, Шахин отметил, что ее защитный эффект начинает снижаться примерно через четыре месяца после введения. Однако дополнительная прививка позволяет значительно повысить уровень защиты.

"Соответственно мы ожидаем, что защита будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются только раз в год, как при гриппе", – заявил он.

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Гендиректор добавил, что несмотря на это, разработка Pfizer защищает от тяжелой формы COVID-19: если вакцинированные и заражаются, то болеют в легкой форме и не попадают в больницы.

Отметим, в Украине третью прививку от коронавируса можно будет получить после того, как 60% взрослого населения получит хотя бы одну дозу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вакцина против коронавируса производства Pfizer&BioNTech безопасна для детей 5-11 лет. Препарат почти на 91% эффективен для предотвращения симптоматического заболевания в этой возрастной категории.

препарат для вакцинации против коронавируса компании Moderna может быть эффективен в предотвращении инфицированию штаммом Дельта на 73,1%. Также разработка показала высокий результат в предотвращении тяжелого течения и смерти.