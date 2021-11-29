В ВОЗ призвали страны не вводить запреты на путешествия из-за штамма Омикрон

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэти призвала страны всего мира не вводить запреты на полеты для стран южной Африки из-за опасений по поводу нового варианта COVID-19. Она уверена, что ограничения на поездки сыграют лишь небольшую роль в сокращении распространения Омикрона, но могут существенно сказаться на уровне жизни африканцев.

По словам представителя ВОЗ, ограничения, которые стремительно начали вводить страны, не должны быть излишне агрессивными и навязчивыми. Об этом сообщает издание AP News.

Матшидисо Моэти подчеркнула, что запреты должны быть научно обоснованными в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, которые являются юридически обязательным инструментом для более чем 190 стран. В то же время она похвалила Южную Африку за оперативное информирование ВОЗ, как только ее национальная лаборатория выявила вариант Омикрона.

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В свою очередь директор Национальных институтов здравоохранения США доктор Фрэнсис Коллинз подчеркнул, что пока нет данных, свидетельствующих о том, что Омикрон вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты COVID-19. Однако ученого насторожили темпы распространения инфекции по южной Африке.

"Я действительно думаю, что это более заразительно, если посмотреть, как быстро он распространился по нескольким округам в Южной Африке", - сказал Коллинз.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.

Напомним, врачи из ЮАР рассказали, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. За здоровых и вакцинированных пациентов медики еще более-менее уверены, но то, как он может навредить пожилым людям, вызывает у них обеспокоенность.

Штамм Омикрон мог образоваться в организме человека, который не смог полностью вылечиться после перенесенного COVID-19. Это одна из гипотез, которые сейчас рассматривают во Всемирной организации здравоохранения.