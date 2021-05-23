В Украине прибавилось более 2 тысяч больных COVID-19: статистика в областях
За прошедшие сутки в Украине 2533 гражданам поставили диагноз коронавирус, следовательно, на утро 23 мая общее количество заражений выросло до 2 182 521. От последствий болезни умерли еще 89 человек.
Всего вирус унес жизни 49 368 украинцев, при этом 1 950 562 (+8937 за сутки) вылечились. Сейчас минимум ? граждан болеют COVID-19, свидетельствуют данные сайта СНБО.
В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
врач-анестезиолог Борис Брыль отметил, что заболеваемость COVID-19 в Украине не может существенно снизиться, пока не будет проведена массовая вакцинация. По его словам, есть две причины высокой смертности от этой болезни.
Иммунолог из Киева Олег Назар пояснил инициативу Польши, которая хочет вакцинировать украинских заробитчан на границе.
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