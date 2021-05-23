В Украине прибавилось более 2 тысяч больных COVID-19: статистика в областях

За прошедшие сутки в Украине 2533 гражданам поставили диагноз коронавирус, следовательно, на утро 23 мая общее количество заражений выросло до 2 182 521. От последствий болезни умерли еще 89 человек.

Всего вирус унес жизни 49 368 украинцев, при этом 1 950 562 (+8937 за сутки) вылечились. Сейчас минимум ? граждан болеют COVID-19, свидетельствуют данные сайта СНБО.

В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL: