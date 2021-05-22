Врач из Израиля: высокая смертность от COVID-19 в Украине имеет две причины

Заболеваемость коронавирусом в Украине не может существенно снизиться, пока в стране не будет проведена массовая вакцинация. Главная причина высокой смертности от COVID-19 в стране – неправильные назначения лекарств и отсутствие уголовной ответственности за врачебные ошибки.

Не исключено, что со временем человечеству придется изобретать новые вакцины от коронавируса, но на сегодняшний день имеющиеся препараты справляются со своей задачей. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

Научные исследования и ранее подтверждали, что COVID-19 оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт, поскольку вирус находится не только в дыхательных путях. Он присутствует и в кишечнике, и может вызывать диарею, боли, рвоту. Это комплексное заболевание. Речь не только об индийском варианте коронавируса, но об этом вирусе в целом.

Индийский вариант просто более заразный и более смертоносный. Но "работает" он так же, как и предыдущие варианты.

В теории, антитела, которые вырабатываются за счет вакцинации, могут не работать против новых вариантов вируса. Но на практике это не настолько ярко проявляется.

Вообще, ни одна вакцина не работает на 100%. Если мы говорим о хороших вакцинах от COVID-19, то они работают на 95%, например, Pfizer. Если говорить об AstraZeneca, то ее эффективность такая же высокая.

Возможно, из-за мутаций коронавируса потребуется создание новых вакцин. Но это можно будет подтвердить исследованиями, когда пройдет время. На сегодняшний день существующие вакцины работают. Это показывают исследования.

В чем главная причина? В несоблюдении протоколов лечения. Каждый лечит, как хочет. Много врачебных ошибок на ранних стадиях заболевания. Как это можно быстро исправить? Ввести жесткое рецептурное выписывание лекарств и уголовную ответственность за несоблюдение протоколов лечения.

Недавно в Израиль приезжала делегация из Украины по медицине. Говорили о многом, но ничего не сработает. На самом деле, в Израиле никому в голову не может прийти, что кто-то может не соблюдать протокол, что лекарства выписываются без рецептов, что люди сами себе что-то покупают. Поэтому самые великие профессора в Израиле или Штатах не могут дать дельного совета, так как реально не понимают сюрреализма и трагикомедии этой ситуации.

Специального лекарства от коронавируса пока нет, как и от многих специфических заболеваний. Мы, например, сделали препарат, который на 4 тысячах пожилых людей показал отсутствие смертности и уменьшение дней госпитализации. Но пока мы его внедрим, потребуется время и, конечно, финансовые вложения. И так со всеми лекарствами.

Однако в любом случае необходим правильный подход к лечению. Как минимум, не давать лекарств, которые не нужно давать. И уже это может снизить смертность в разы и в момент. Для этого не нужно финансирование, для этого нужно заставить соблюдать протоколы лечения жесткой уголовной ответственностью.

Ситуация с лечением COVID-19 оголяет всю проблематику украинской медицины. Нет системного подхода, а врач не несет никакой ответственности за неправильное лечение. К примеру, во всем мире принято, что бактериальный тонзиллит лечится антибиотиком, а в Украине им промывают пробки в гландах. В Израиле за такие промывания врач сел бы в тюрьму.

Пандемия в мире пойдет на спад, потому что многие страны вакцинируются. В тех странах, где вакцинации нет, ничего не пойдет на спад. Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа – все-таки вакцинирование.

Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости.