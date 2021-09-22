В Украине пообещали миллион учебному заведению со 100% вакцинированных работников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал один миллион гривен учебному заведению в регионе, в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100%. Он уточнил, что деньги будут выделены на развитие инфраструктуры.

Об этом он заявил во время оперативного совещания городского совета 21 сентября. Соответствующие видео опубликовали на странице мэрии в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Марцинкив уточнил, что миллион получит то учебное заведение Ивано-Франковска, где 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников наберется первым. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников", – сказал мэр города.

Видео дня

Ранее во время совещания 7 сентября Марцинкив сказал, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19. Он пообещал 100 тысяч гривен. Позже мэр заявил, что это была шутка.

Напомним, что учителям, которые вакцинировались от коронавируса в Ивано-Франковске до 31 августа, городской совет выплатил по одной тысяче гривен.

Школы в Украине могут закрывать на карантин, даже если в них вакцинированы более 80% сотрудников. Например, класс в учебном заведении приостановит работу, если коронавирусом заболеет ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с полуночи четверга, 23 сентября, Украина переходит в "желтую" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Во всех регионах начнут действовать соответствующие для нее ограничения, части из которых смогут избежать вакцинированные граждане.