В Украине школы могут закрывать на карантин, несмотря на вакцинированный персонал: разъяснение Минздрава

Школы в Украине могут закрывать на карантин, даже если в них вакцинированы более 80% сотрудников. Например, класс в учебном заведении приостановит работу, если коронавирусом заболеет ребенок.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он добавил, что вся школа пойдет на самоизоляцию, если в ней закрыты более 50% классов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр пояснил, что таким образом в Украине получится сдержать распространение вируса, не останавливая при этом обучение в школах. По словам Ляшко, в Украине всего более 14 тысяч школ. По состоянию на 20 сентября, 60 из них находятся на самоизоляции.

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Напомним, что школы с менее чем 80% вакцинированного против коронавируса персонала не могут проводить уроки в очной форме во время усиления карантина. Из-за низких показателей по иммунизации берутся в счет даже те сотрудники учебных учреждений, которые получили лишь первую прививку. Если из этого количества сотрудников не наберется для 80% иммунизации, школы в "желтой" зоне должны закрыть, а занятия ученикам – преподавать онлайн. То же самое касается "оранжевой" и "красной" зон.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, четыре области на западной Украине могут попасть в "красную" зону карантина. В них наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.