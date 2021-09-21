В четырех областях Украины могут ввести "красную" зону карантина, – Ляшко

Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области на западной Украине могут попасть в "красную" зону карантина. В них наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он отметил, что западные области находятся ближе всего к "красной" зоне, как это было и в 2020 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что с начала пандемии в Украине заболел 2 348 381 человек. При этом 54 875 зараженных умерли, а 2 230 852 пациента вылечились. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Видео дня

Министр добавил, что в Украине хотят усилить ответственность за подделку документов о коронавирусе. Так, подделку сертификатов и ПЦР-тестов власти планируют вывести в отдельную статью Уголовного кодекса. По словам Ляшко, вопрос рассмотрят на ближайшем заседании правительства и передадут проект Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификаты. Такая возможность появится уже в октябре.