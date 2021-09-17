Мэр Ивано-Франковска назвал шуткой обещание платить 100 тыс. грн тем, кто забеременеет после вакцинации
В Ивано-Франковске более 100 женщин, которые забеременели после вакцинации против коронавируса, хотят получить обещанные мэром Русланом Марцинкивом 100 тысяч гривен. Они присылают свои заявки мэру несмотря на то, что Марцинкив сказал о премии в шутку, развенчивая мифы о COVID-19.
Об этом мэр Ивано-Франковска рассказал в эфире радио "Западный полюс". По словам Марцинкива, женщины атакуют его в Viber и Facebook, сообщая, точные даты своих двух вакцинаций и время, когда забеременели (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Мэр рассказал о мифах, которые стремительно распространяются о вакцинации, и в которые многие люди верят. Это и байки о чипизации. и выдумки о том, что женщины якобы не смогут забеременеть после вакцинации.
"Я так в шутку сказал, что буду выплачивать 100 тысяч гривен и у меня больше сотни сегодня заявок", – рассказал Марцинкив.
Такое обещание Руслан Марцинкив дал во время оперативного совещания 7 сентября. Он сказал, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19.
В тот же день мэр написал на своей странице в Facebook:
"Дам премию 100000 тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации".
Однако ниже он отметил, что шутит.
"Шучу конечно. Но в сказанном смешного мало. Потому что все это – это те мифы, которые распространяются в сетях о страхах вакцинации. О якобы побочных эффектах и последствиях прививки ", – пояснил мэр.
В то же время в эфире Руслан Марцинкив отметил, что учителям, которые вакцинировались до 31 августа, мэрия выплатила по 1 тысяче грн, как и обещала.
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