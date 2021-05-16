В Украине от COVID-19 полностью вакцинировали 17 тыс. человек: данные в регионах

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Прививка от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине 6164 человека получили первую прививку против коронавируса. Тогда как всего с начала кампании – уже 939 238 украинцев.

В то же время полностью вакцинировались 17 086 граждан (получили обе дозы). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленная информация содержится и на портале COTA от Аппарата СНБО.

Согласно ей, 15 мая в регионах страны сделали по несколько сотен прививок. Меньше всего на Черкасщине и Запорожье – 57-80, а наибольше в Одесской, Харьковской и Херсонской областях – по более чем 400.

Информация о новых случаях COVID-19 и вакцинации от него за сутки

Количество прививок в регионах в сутки:

  • г. Киев – 336 прививок;

  • Винницкая область – 238 прививок;

  • Волынская область – 165 прививок;

  • Днепропетровская область – 131 прививка;

  • Донецкая область – 189 прививок;

  • Житомирская область – 201 прививка;

  • Закарпатская область – 80 прививок;

  • Запорожская область – 84 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 281 прививка;

  • Киевская область – 339 прививок;

  • Кировоградская область – 196 прививок;

  • Луганская область – 100 прививок;

  • Львовская область – 302 прививки;

  • Николаевская область – 135 прививок;

  • Одесская область – 482 прививки;

  • Полтавская область – 371 прививка;

  • Ривненская область – 171 прививка;

  • Сумская область – 244 прививки;

  • Тернопольская область – 248 прививок;

  • Харьковская область – 400 прививок;

  • Херсонская область – 392 прививки;

  • Хмельницкая область – 288 прививок;

  • Черкасская область – 57 прививок;

  • Черновицкая область – 436 прививок;

  • Черниговская область – 298 прививок.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)

В этой статистике нет данных со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Прививки проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и в 308 пунктах. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 граждан.

Распределение количества привитых по вакцине (вторая доза)

Напомним: накануне стартовала вакцинация украинцев с электронной очереди в приложении Дія. Более трех тысяч человек согласились получить прививку против коронавируса в эти выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставка в Украину дополнительных доз вакцины от компании Pfizer должна состояться 17 мая. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.

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