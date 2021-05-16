В Украине от COVID-19 полностью вакцинировали 17 тыс. человек: данные в регионах
За прошедшие сутки в Украине 6164 человека получили первую прививку против коронавируса. Тогда как всего с начала кампании – уже 939 238 украинцев.
В то же время полностью вакцинировались 17 086 граждан (получили обе дозы). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленная информация содержится и на портале COTA от Аппарата СНБО.
Согласно ей, 15 мая в регионах страны сделали по несколько сотен прививок. Меньше всего на Черкасщине и Запорожье – 57-80, а наибольше в Одесской, Харьковской и Херсонской областях – по более чем 400.
Количество прививок в регионах в сутки:
г. Киев – 336 прививок;
Винницкая область – 238 прививок;
Волынская область – 165 прививок;
Днепропетровская область – 131 прививка;
Донецкая область – 189 прививок;
Житомирская область – 201 прививка;
Закарпатская область – 80 прививок;
Запорожская область – 84 прививки;
Ивано-Франковская область – 281 прививка;
Киевская область – 339 прививок;
Кировоградская область – 196 прививок;
Луганская область – 100 прививок;
Львовская область – 302 прививки;
Николаевская область – 135 прививок;
Одесская область – 482 прививки;
Полтавская область – 371 прививка;
Ривненская область – 171 прививка;
Сумская область – 244 прививки;
Тернопольская область – 248 прививок;
Харьковская область – 400 прививок;
Херсонская область – 392 прививки;
Хмельницкая область – 288 прививок;
Черкасская область – 57 прививок;
Черновицкая область – 436 прививок;
Черниговская область – 298 прививок.
В этой статистике нет данных со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.
Прививки проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и в 308 пунктах. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 граждан.
Напомним: накануне стартовала вакцинация украинцев с электронной очереди в приложении Дія. Более трех тысяч человек согласились получить прививку против коронавируса в эти выходные.
Как сообщал OBOZREVATEL, поставка в Украину дополнительных доз вакцины от компании Pfizer должна состояться 17 мая. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.
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