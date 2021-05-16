В Украине от COVID-19 полностью вакцинировали 17 тыс. человек: данные в регионах

За прошедшие сутки в Украине 6164 человека получили первую прививку против коронавируса. Тогда как всего с начала кампании – уже 939 238 украинцев.

В то же время полностью вакцинировались 17 086 граждан (получили обе дозы). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленная информация содержится и на портале COTA от Аппарата СНБО.

Согласно ей, 15 мая в регионах страны сделали по несколько сотен прививок. Меньше всего на Черкасщине и Запорожье – 57-80, а наибольше в Одесской, Харьковской и Херсонской областях – по более чем 400.

Количество прививок в регионах в сутки:

г. Киев – 336 прививок;

Винницкая область – 238 прививок;

Волынская область – 165 прививок;

Днепропетровская область – 131 прививка;

Донецкая область – 189 прививок;

Житомирская область – 201 прививка;

Закарпатская область – 80 прививок;

Запорожская область – 84 прививки;

Ивано-Франковская область – 281 прививка;

Киевская область – 339 прививок;

Кировоградская область – 196 прививок;

Луганская область – 100 прививок;

Львовская область – 302 прививки;

Николаевская область – 135 прививок;

Одесская область – 482 прививки;

Полтавская область – 371 прививка;

Ривненская область – 171 прививка;

Сумская область – 244 прививки;

Тернопольская область – 248 прививок;

Харьковская область – 400 прививок;

Херсонская область – 392 прививки;

Хмельницкая область – 288 прививок;

Черкасская область – 57 прививок;

Черновицкая область – 436 прививок;

Черниговская область – 298 прививок.

В этой статистике нет данных со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Прививки проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и в 308 пунктах. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 граждан.

Напомним: накануне стартовала вакцинация украинцев с электронной очереди в приложении Дія. Более трех тысяч человек согласились получить прививку против коронавируса в эти выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставка в Украину дополнительных доз вакцины от компании Pfizer должна состояться 17 мая. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.