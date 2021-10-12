В Украине 'оранжевой' зоне карантина соответствуют 15 областей: где сложная ситуация

По состоянию на вторник, 12 октября, в Украине "оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей. В "желтой" зоне находятся девять регионов и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В "желтую" зону входят: Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ривненская и Тернопольская области.

В "оранжевую" зону входят: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Добавим, что в ближайшее время в Украине могут появиться несколько "красных" зон адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее из-за превышения показателей по COVID-19 имеют Харьковщина, Херсонщина, Житомирщина и Сумщина.

По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине официально подтверждено 2 562 085 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 996 заболевших, из них 1 262 – дети. Госпитализировали 2 274 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за сутки (10 октября) на линию 103 поступило рекордное количество звонков – больше 44 тысяч. Также за день зафиксировали рекордное количество выездов скорой помощи с последующей госпитализацией.