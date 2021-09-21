В Украине 99,2% смертей вследствие COVID-19 были среди невакцинированных, – Ляшко
В Министерстве здравоохранения подсчитали, что в Украине от последствий коронавирусной болезни чаще умирают невакцинированные люди. Процент летальных случаев среди них составляет 99,2.
Такую цифру озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он выступил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, коронавирус сейчас стал пандемией невакцинированных людей. Украинские специалисты провели анализ относительно ситуации с заболеваемостью в период с 15 июня по 15 сентября 2021 года и выяснили: 92% госпитализированных с COVID-19 – пациенты, которые не делали прививок.
"А 99,2% летальных случаев – это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", – заявил министр.
Он признал, что на сегодня в Украине проведено недостаточно прививок против коронавируса. Пока вакцинированы по меньшей мере 17% взрослых украинцев.
При этом Ляшко отметил, что вакцинация – единственный способ защититься от COVID-19. Также добавил, что в стране для иммунизации населения доступны 11 миллионов доз вакцин разных производителей. Поэтому каждый желающий гражданин имеет возможность записаться на получение прививки любым из таких препаратов.
Напомним: ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны Игорь Кузин заявлял, что 98% людей, попавших в больницы с осложненным или тяжелым течением коронавируса, были невакцинированными.
Добавим, что за последние сутки в стране подтвердили еще 5159 случаев COVID-19, из этих новых больных 1086 госпитализировали. За это же время зафиксировано 137 смертей в результате болезни, а 2156 человек выздоровели.
В течение 20 сентября 62 909 украинцев получили первую прививку против коронавируса, а 45 827 – вторую и теперь иммунизированы полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 20 сентября, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19. Они предусматривают определенные ограничения, которых, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, вакцинированные граждане смогут избежать.
В Кабинете министров изучают вoзможность введения oбязательного ПЦР-тестирования для невакцинированных рабoтников за их счет. Также таким служащим хoтят запретить рабoтать удаленно.
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