В Украине за последние три месяца 98% госпитализированных с COVID-19 невакцинированные, - Кузин

В Украине более 98% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы. Такие данные Электронной системы здравоохранения за последние три месяца.

Об этом сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин. По его словам, почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – не вакцинированные.

"Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", — призвал Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации, за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2 раза: в понедельник, 13 сентября, было зарегистрировано 3,3 тысячи инфицированных, а в пятницу, 17 сентября – 6 тысяч.

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В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от коронавируса находятся люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания), а также те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты утверждают, что прививки нужно делать даже тем, кто переболел коронавирусом.