В Украине 900 мобильных бригад будут проверять соблюдение норм карантина
В Украине появятся 900 мобильных бригад, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений. Таким образом власти будут бороться с нарушителями масочного режима в общественном транспорте.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". По его словам, в случае нарушения правил украинцам грозит не только разъяснительная беседа, но и административная ответственность.
Глава ведомства рассказал, что 12 октября состоялось совещание, в котором приняли участие представители контролирующих органов – в частности, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. "Были привлечены главные государственные санврачи как Украины, так и областей", – отметил он.
"Если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать (ограничения – Ред.), для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", – подчеркнул Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL, первой в "красную" зону отправилась Херсонская область. Однако уже с 18 октября жесткий карантин также введут в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Подробнее об ограничениях в этих регионах – читайте в материале.
Министр Ляшко считает, что масочный режим в Украине могут отменить только тогда, когда 70-80% взрослого населения страны пройдет вакцинацию от коронавируса. А пока ведомство этот вопрос не поднимает.
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