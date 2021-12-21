В США зарегистрировали первую смерть пациента с Омикроном: мужчина не был вакцинирован

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали первую смерть пациента с новым штаммом COVID-19 Омикроном. Умерший мужчина не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Летальный исход зарегистрировали в округе Харрис штата Техас. Местные органы здравоохранения уточнили, что речь идет о 50-летнем мужчине. Об этом сообщает ABC News.

В США представители общественного здравоохранения не считают штамм Омикрон более опасным, чем предыдущие варианты коронавирусной болезни. В то же время эксперты утверждают, что в целом вакцинация и ревакцинация снижают риск тяжелого заболевания.

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Напомним, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов рассказал, что при любой инфекционной болезни имеет значение вирусная нагрузка. Это означает, что и для защиты от штамма коронавируса Омикрон следует придерживаться общих карантинных правил: носить защитные маски, пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.

Ранее в фармацевтической компании Moderna заявили, что лабораторные испытания показали, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от варианта Омикрон. В то же время компания планирует разработать специальную вакцину для защиты от Омикрона.

Кроме того, сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма Омикрон, чем против COVID-19. Вместе с тем, предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.