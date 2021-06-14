В США зафиксировали случаи воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

В США молодые люди пожаловались на более высокие, чем обычно, показатели воспаления и отека сердца после получения прививки против коронавируса. Их им делали вакцинами производства Pfizer&BioNTech или Moderna.

Представители здравоохранения страны заявили, что результаты являются предварительными и взяты из собственной базы данных о потенциальных побочных эффектах после вакцинации, а Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще не подтвердили их связь именно с указанными препаратами. Однако, сообщает Business Insider, исследователи уже расследуют эти случаи возникновения миокардита или перикардита.

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Предварительные данные показали повышенную частоту сердечных заболеваний среди вакцинированных людей в возрасте от 16 до 24 лет. Представители CDC на консультативном совещании Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), поделились данными, которые включают около 12 миллионов доз, введенных людям в этом возрастном диапазоне. Отмечается, что медики допускали от 10 до 102 случаев, связанных с проблемами сердца, но вместо этого было зарегистрировано 275 подтвержденных случаев.

Большинство из них возникло после получения второй дозы вакцин Pfizer&BioNTech или Moderna и чаще всего регистрировалось у мужчин.

Подчеркивается, что наиболее частыми симптомами были боль в груди и повышенный уровень сердечных ферментов. Они были недолговечными, и, согласно данным, по крайней мере 81% людей уже полностью вылечились от этих "побочек".

И Pfizer, и Moderna – это вакцины с РНК-мессенджерами, они предоставляют новую технологию, которая не использовалась в одобренных на федеральном уровне лекарствах до пандемии. Несмотря на новизну, эксперты не думают, что указанные случаи связаны с чем-то уникальным для самой технологии.

Кардиолог из Пенсильванского университета Элиот Пейстер предположил, что это связано с сильной воспалительной реакцией людей на вакцину, особенно после второй дозы.

Эксперты говорят, что пока недостаточное количество прививок было сделано и отслежено среди населения в возрасте от 12 до 15 лет, чтобы заявлять наверняка, могут ли эти побочные эффекты со стороны сердца вызывать беспокойство для этой возрастной группы. Ведь оба разработчика вакцины тестируют свои прививки на детях даже младшего возраста, вплоть до шестимесячных младенцев.

Кардиологи и инфекционисты заявили, что потенциальный риск вакцины по-прежнему невелик по сравнению с потенциальным ущербом здоровью от заражения COVID-19.

"Нет ничего удивительного в том, что существует ассоциация, потому что сезон миокардита уже близок", – предположил директор по педиатрическим инфекционным заболеваниям в Детском медицинском центре Коэна доктор Лорри Рубин.

По его словам, группа вирусов, называемых энтеровирусами, является наиболее частой причиной миокардита. Они обычно циркулируют в летние месяцы. И хотя это не единственная причина, но все же "самый распространенный инфекционный триггер миокардита".

Эксперты настаивают на том, что вакцинация, даже для молодых и здоровых мужчин и мальчиков, по-прежнему является лучшим вариантом защитится от коронавиуруса.

Официальные представители CDC заявили, что точный уровень заболеваемости среди молодых людей, получивших вакцину против COVID-19, все еще определяется. У агентства будет больше данных, чтобы представить их уже к концу этой недели.

Вакцина BioNTech&Pfizer разработана американским фармацевтическим концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech, первый разрешенный для прививок против коронавируса препарат (в декабре 2020 года) в Европейском Союзе и первый официально одобренный ВОЗ. Ее используют для иммунизации населения в большинстве стран мира.

Разработчиком вакцины Moderna является одноименная американская биотехнологическая компания. В декабре прошлого года этот препарат был разрешен к применению в США, а в январе 2021-го его одобрили и в ЕС.

Вакцина Pfizer против COVID-19 в прошлом месяце была одобрена для иммунизации детей в возрасте от 12 лет. А компания Moderna подала заявку на аналогичное разрешение только 10 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Украины Виктор Досенко опроверг популярный миф о том, что вакцини против COVID-19 могут провоцировать тромбоз. По его словам, обычный выход из дома представляет большую опасность.