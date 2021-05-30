Тромбоз от вакцины: ученый опроверг популярный миф

Вероятность возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса является "исчезающе малой". Большую опасность для жизни представляет обычный выход из дома.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. "Вероятность тромбозов есть и при вакцинации Pfizer, и при вакцинации AstraZeneca, и составляет 1 случай на 460 000 вакцинированных. Эта вероятность просто исчезающе мала", – заявил он.

"Если мы сравниваем ее с нашим выходом из дома, то выходить из дома значительно опаснее. Просто выходить на улицу. Там вас ждет смерть (смеется). Вероятность тромбозов при реальном заболевании COVID-19 в десятки раз выше", – подчеркнул он.

Медик призвал пользоваться только проверенными источниками информации о вакцинах и не затягивать с прививкой людям из групп риска.

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"Надо меньше читать сайтов с непонятной информацией, меньше слушать псевдоэкспертов и обращаться непосредственно к сайту Всемирной организации здравоохранения, где четко изложена позиция мирового научного сообщества по отношению к вакцинации", – сказал он.

Досенко подчеркнул, что любая вакцина защищает от тяжелого течения заболевания. "Тяжелое течение заболевания в миллионы раз опаснее, чем любая вакцина", – заметил ученый.

"Люди старшего возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми, эндокринными, с сахарным диабетом должны получить вакцину первыми. Чем скорее, тем лучше. И до них нужно донести информацию, что они неоправданно рискуют, медля с вакцинацией, читая ненужную информацию, которая просто засоряет мозг, вместо того, чтобы действовать как цивилизованный человек и получить прививку", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая в Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз. В правительстве сообщили, что страна имеет договоренности на поставку более 20 миллионов доз вакцины этого производителя.