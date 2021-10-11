В США выдвинули новую версию появления COVID-19: инфекция могла эволюционировать

В США сообщили, что болезнь COVID-19 могла появиться еще в 2012 году. Первым зараженным мог стать шахтер из Уханя (Китай), в теле которого вирус мог эволюционировать.

Такое предположение сделал исполнительный директор US Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, передает The Telegraph. По его словам, коронавирус мог бы развиваться в теле мужчины с ослабленным иммунитетом, который болел этим заболеванием в течение многих месяцев.

"Теория говорит, чтобы многие сотни мутаций в одном организме превратились в Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев", – говорил Латэм о происхождении пандемии.

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Ученый рассказал, что предположительно, эволюция коронавируса происходила в легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году. Позже вирус был отобран для изучения в лаборатории Уханя, откуда просочился и началось заражение.

Поясним, что в 2012 году китайские горняки контактировали с пометом летучих мышей в одной из шахт. После они заболели пневмонией, которая по симптомам похожа на COVID-19. Трое из них скончались, остальные были госпитализированы на срок до шести месяцев.

Позже китайский исследователь, исследовавший смерти, пришел к выводу, что шахтеры, вероятно, были инфицированы Sars-подобным коронавирусом, источником которого являются подковообразные летучие мыши.

Всего через год после смертей горняков ученые из Ухани обнаружили в тех же пещерах вирус под названием RaTG13, который, как позже выяснилось, на 96% соответствовал COVID-19.

"Мы знаем, что коронавирусы были разнообразны и распространены рядом с рудником, и мы знаем, что некоторые из шахтеров подверглись длительной госпитализации. Их лечение длилось шесть месяцев и позволило развить новые адаптированные человеческие коронавирусы. Мы знаем, что многие медицинские образцы были отправлены в Уханьский институт вирусологии, поэтому вопрос в том, что было в этих образцах и что было сделано с обнаруженными вирусами?" – отмечал Латэм.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Эта информация якобы подтверждает теорию об искусственном происхождении COVID-19.

В ВОЗ предупредили, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид, вероятно, научится обходить вакцины, которые сейчас создаются против болезни.