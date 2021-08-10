США узнали правду о коронавирусе? Что скрывает Китай и почему расследование ВОЗ не вызывает доверия

Разведка США получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Эта информация якобы подтверждает теорию об искусственном происхождении COVID-19.

Американские власти не впервые обвиняют Китай в сокрытии информации о появлении вируса. Китайская сторона все отвергает и ссылается на выводы ВОЗ, где лабораторное происхождение SARS-CoV-2 назвали "крайне маловероятным". Но вот участвовать в расследовании и дальше не собирается.

Как мог появиться коронавирус и почему никто не верит в официальную версию Пекина – рассказывает OBOZREVATEL.

Американские спецслужбы смогли получить информацию о том, что лаборатории города Ухань проводили исследования как минимум 22 тысяч вирусов. И информация об этом якобы была удалена в сентябре 2019 года. К тому же Китай отказался передать неотфильтрованные данные о первых случаях коронавируса в стране.

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Каким образом Штаты сумели получить эту информацию – пока непонятно. Но действия разведки продиктованы указанием президента Джо Байдена, который в конце мая поручил в течение 90 дней выяснить происхождение COVID-19.

Как отмечает CNN, сейчас весь массив информации обрабатывают ученые и биологи. Источник издания подчеркивает, что данные могут стать важным ключом к правде о появлении коронавируса.

Напомним, еще в декабре 2019 года в Ухане сообщалось о случаях пневмонии, которая связана с тогда еще неизвестным коронавирусом. Спустя три месяца Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.

В тот период в СМИ часто упоминался Уханьский институт вирусологии, в котором исследуют коронавирусы. Впоследствии именно этот центр и обвинили в том, что он был источником вспышки из-за утечки.

В марте 2021 года ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в Ухань, где было сказано: пандемия, скорее всего, началась не в результате утечки из лаборатории. Однако через два месяца в журнале Science появилась статья, авторы которой призвали провести дополнительные исследования происхождения COVID-19. Они утверждали, что вирус мог "сбежать" из центра, где проводили эксперименты.

Официально до сих пор не подтверждена ни одна из версий происхождения коронавируса. Тем не менее, вот основные из них:

Коронавирус передался напрямую от летучей мыши – к человеку. Такое могло произойти в естественной среде, к примеру, если бы животное поцарапало или укусило человека. Дело в том, что летучие мыши – резервуар для огромного количества инфекций, в том числе и для коронавирусов. Ученые на протяжении многих лет предупреждали, что будущие эпидемии будут связаны именно с этими животными. В цепочке передачи вируса мог быть промежуточный хозяин. К примеру, летучая мышь → панголин → человек (геномная последовательность SARS-CoV-2, выделенного у панголинов, на 99% совпадает с геномом COVID-19). Человек мог заразиться при употреблении мяса летучих мышей. Сейчас это наиболее популярная версия. Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в Ухане. Журналисты даже назвали первого человека с подтвержденной инфекцией – это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов. Вирус мог появиться искусственным путем. По одной из версий, это произошло случайно из-за недостаточного уровня безопасности во время проведения экспериментов.

Уханьский институт вирусологии – единственное в Китае учреждение, к которому применяются нормы самого высшего уровня биологической безопасности. Там исследуют различные вирусы, в том числе и коронавирусы, на примере животных.

В Уханьском регионе немного очагов природного коронавируса. Зато в Юньнане как раз обитают летучие мыши, которые могут быть потенциальными источниками. К тому же работники лаборатории ездили туда в командировки. Возможно, они перевозили вирусы в институт и изучали там их воздействие на человеческие клетки.

Зачем нужно было исследовать летучих мышей? Некоторые животные являются хранилищем для коронавирусов. Поэтому их нужно постоянно изучать, чтобы потом в короткие сроки создать необходимое лекарство или вакцину.

По информации американских спецслужб, в ноябре 2019 года трое сотрудников исследовательского центра попали в больницу – у них были симптомы, похожие на те, что вызывает COVID-19.

В то же время Китай заявляет: первые случаи коронавируса зафиксировали только в декабре 2019-го. Установить правдивость хоть одного из этих утверждение нельзя. Но несостыковки вызывают подозрения.

В Китае все обвинения США отвергают, ссылаясь на выводы ВОЗ. Действительно, ранее организация опубликовала предварительные результаты исследования происхождения SARS-CoV-2. Утечку из лаборатории там назвали "чрезвычайно маловероятным вариантом".

Но дело в том, что это исследование проводилось совместно с китайскими учеными и чиновниками, а в их объективности есть сомнения. Не вызывает доверия и визит специалистов ВОЗ в Ухань. Они провели там семь дней, в Институте вирусологии – только один. Зато перед этим их водили по местным госпиталям, рынкам и музеям борьбы с коронавирусом.

А еще китайские власти неоднократно предпринимали попытки устранить тех, кто говорил слишком много. Самый громкий эпизод – преследования Уханьского врача Ли Веньляна, который одним из первых пытался рассказывать о коронавирусах еще в конце 2019-го.

Кроме того, в государственных медиа КНР пытались переложить ответственность на другое государство, продвигая информацию о "завозе коронавируса из другой страны в упаковке морепродуктов".

В мае американский президент Джо Байден поручил ЦРУ представить результаты расследования происхождения коронавируса в течение 90 дней. В конце августа этот срок истечет. Значит, в скором времени Штаты должны опубликовать новую информацию о расследовании.

Но вот что важно: ни США, ни ВОЗ не ставят целью поиск виновных в распространении SARS-CoV-2. Также стоит понимать, что доказательств намеренного распространения вируса нет – подобные идеи используют сторонники теорий заговора, утверждающие, что именно так разошелся по миру в 1980-х годах ВИЧ. Вашингтон хочет выяснить все обстоятельства, чтобы уменьшить риски подобных пандемий в будущем или не допустить их вовсе. А сотрудничество Китая могло бы помочь миру в этом.